Em momentos distintos, Bahia e CSA se enfrentam na Fonte Nova pela Série A

É bem verdade que o favoritismo está do lado tricolor, porém o CSA já demonstrou, contra o Fluminense, que pode surpreender fora de casa. Jogando sob os seus domínios, o Bahia perdeu apenas uma vez, empatou duas e venceu em duas oportunidades.

Longe do Rei Pelé, o Azulão vem com um retrospecto de três derrotas, um empate e uma vitória. É com esse panorama que as duas equipes se enfrentam, às 17H deste sábado (31), na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Querendo subir

Mandante, o Bahia quer, de vez, entrar no G-6 da competição. Desde que o técnico Roger Machado assumiu o comando, o time demonstrou um bom futebol que vem demonstrando resultado.

Não à toa, estão invictos há seis jogos, contando com adversários como Flamengo e Palmeiras nesse período. Atualmente na oitava posição, os nordestinos precisam dos três pontos para chegar nos seis mais bem classificados ou, pelo menos, encostar.

Dentro de campo, Roger preferiu não confirmar a escalação, mas dificilmente terá alguma surpresa nos 11 iniciais. No meio-campo, Guerra, Flávio e Ronaldo disputam vaga. Ernando e Rogério, ainda se recuperando de lesões, seguem desfalcando a equipe tricolor

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAHIA: Douglas; Moisés, Juninho, Lucas Fonseca e Nino Paraíba; Gregore, Flávio e Guerra; Artur, Gilberto e Lucca. Técnico: Roger Machado.

Vencer fora novamente é o objetivo

Embalado pela última vitória longe do Rei Pelé, o CSA quer demonstrar mais uma vez a capacidade do time de se reerguer na Série A. A caminhada ainda é longa, o Azulão é apenas o vice-lanterna na tabela, mas os três pontos nesta tarde seria de suma importância para a reação da equipe.

Para mandar o time para campo, o técnico Argel Fucks não contará com os suspensos Luciano Castán e João Vitor. Ronaldo e Apodi devem ocupar as vagas no time titular.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CSA: Jordi; Apodi, Alan Costa, Ronaldo Alves e Carlinhos; Dawhan, Naldo, Jean Cléber e Jonatan Gómez; Bustamante e Alecsandro. Técnico: Argel Fucks