Em jogo de pouca inspiração, Cuiabá e Criciúma empatam pela Série B

Cuiabá e Criciúma se enfrentaram na noite desta sexta-feira (30), na Arena Pantanal, e ficaram no empate em 0 a 0. O duelo foi válido pela 20ª rodada da Série B, a primeira do returno. Sem muitas grandes chances, o público presente não viu muita inspiração das equipes.

O resultado faz o Dourado entrar no G-4, mesmo que momentaneamente. A equipe mato-grossense chega aos 31 pontos e ultrapassa o Sport, que entra em campo sábado (31), pelo número de vitórias. O Tigre continua em 14º lugar, agora em 22 pontos, e com os tropeços de Vila Nova e Vitória, não tem chances de voltar ao Z-4 nesta semana.

Como foi o jogo

Equilíbrio foi a tônica da partida. O Cuiabá, por jogar em casa, até procurou propor o ritmo, porém não conseguiu transformar o maior tempo de posse de bola em oportunidades reais de gol.

O Criciúma, com cinco desfalques em relação ao time que vinha sendo titular, teve a clara proposta de retornar a Santa Catarina com um ponto na bagagem. Os comandados do técnico Waguinho Dias, estreante da noite, tiveram um sistema defensivo sólido que segurou bem as investidas do Auriverde.

No primeiro tempo, o goleiro Bruno Grassi foi exigido apenas no início, fazendo uma linda defesa no voleio de Júnior Todinho. De resto, apenas acompanhou os chutes de longa distância.

Depois do intervalo o Tricolor passou a ter mais espaço para atacar. Numa escapada de Reis, o atacante chutou da entrada da área e a bola passou tirando tinta da trave de Victor Souza. Anderson Conceição e e depois Todinho, tentaram resolver para os mandantes, mas pararam em Bruno Grassi.

Próximos compromissos

Já na próxima terça-feira (3) o Criciúma volta a campo para enfrentar a Ponte Preta, em seus domínios, às 21h30. O Cuiabá enfrenta o Operário apenas no sábado (7), em Ponta Grossa, às 16h30.