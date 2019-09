Nikão marca, Athletico-PR vence Ceará na Arena e sobe na tabela do Brasileirão

17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2019.

Com um gol de Nikão no minuto final do primeiro tempo, o Athletico-PR venceu o Ceará na Arena da Baixada. O duelo, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, aconteceu na noite deste sábado (31).

O Furacão reencontrou a vitória após duas rodadas, subindo para a oitava colocação, com 25 pontos. O Vozão, por sua vez, perdeu a terceira seguida. A equipe segue estagnada em 13º lugar, com 20 pontos, porém pode perder duas posições no complemento da rodada.

A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio. Aos 12 minutos, Marcelo Cirino tentou aproveitar sobra de bola dentro da área, porém mandou por cima da meta. O Athletico voltou a assustar aos 25, com Rony. Ele fez linda jogada na linha de fundo, invadiu a área e bateu rasteiro. A bola desviou na defesa e ficou com o goleiro Diogo Silva.

O Ceará criou a primeira chance de perigo aos 34. Thiago Galhardo apareceu bem entre os zagueiros do Athletico e finalizou para a bela defesa de Santos. Quatro minutos depois foi a vez de Diogo Silva mostrar serviço. Rony arriscou de fora da área, no canto, mas o arqueiro voou para espalmar.

Quando parecia que os times iriam ao intervalo com o placar fechado, o Furacão foi feliz para marcar. Aos 48, Marco Ruben recebeu de Adriano e cruzou rasteiro. A bola cruzou toda a extensão da grande área e sobrou limpa no lado direito para Nikão fazer a festa da torcida.

Logo no segundo minuto da etapa complementar o Rubro-Negro quase ampliou. Rony recebeu na ponta esquerda, driblou e bateu rasteiro, vendo Diogo Silva fazer boa defesa.

Aos quatro, Nikão voltou a balançar as redes, mas o VAR entrou em ação. Após cobrança de escanteio, a arbitragem de vídeo flagrou toque de mão do atacante atleticano, anulando o gol. Aos 18, Chico cobrou falta pelo lado esquerdo de ataque dos visitantes e Santos foi firme para ficar com a bola.

Depois disso, o jogo ficou mais estudado, sem boas chances para ambas as equipes. O Ceará tentou o empate em chutes de longa distância, mas nenhum chegou a assustar. O Athletico investiu em cruzamentos, mas também não teve êxito e o jogo terminou com a vitória dos mandantes pelo placar mínimo.

O Athletico-PR retoma as atenções para a Copa do Brasil na quarta-feira (4), quando recebe o Grêmio pelo confronto de volta das semifinais. O próximo compromisso pelo Brasileirão é no domingo (8), contra o Santos, fora de casa. Um dia antes, o Ceará volta a campo mais uma vez como visitante para enfrentar o Corinthians.