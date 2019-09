Vasco lucrará R$1 milhão com empréstimo de Lucas Santos ao CSKA Moscou

Desde o último fim de semana na Rússia, o atacante Lucas Santos (20) jogará por empréstimo de três meses ao CSKA Moscou. A revelação da colina vai render R$1 milhão ao clube formador, com passe fixado em 4 milhões de euros (R$22 milhões) caso o clube russo deseje comprar o jogador em definitivo.

Lucas utilizará a camisa nº11 no CSKA. Com status de promessa, o atacante desembarcou cercado de grandes expectativas em sua primeira experiência europeia. Desde a última Copa São Paulo de Futebol Jr, Lucas Santos desperta interesse de equipes internacionais, e seu rendimento dentro de campo lhe rendeu comparações ao também brasileiro Bernard, ex-Shakhtar, atualmente no Everton FC.

Em conversa com o Globoesporte.com, Lucas se mostra otimista com relação ao período na Rússia. "Vão ser os três meses da minha vida. Vou buscar me adaptar o mais rápido possível para mostrar meu futebol, para que exerçam a compra", comentou o jogador.

Aos 20 anos, Lucas Santos passou 15 defendendo o Vasco da Gama. O jogador coleciona 13 partidas no elenco principal, promovido em 2018. Na atual temporada, Lucas participou com destaque do vice-campeonato do Cruzmaltino na Copinha, e depois de algumas chances no time titular, retornou para o sub-20, por onde disputava o Brasileirão da categoria.