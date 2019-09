Buscando reabilitação na Série B, Vitória e Guarani se enfrentam na Fonte Nova

Na tarde deste sábado (14), às 16h30, a Arena Fonte Nova receberá o duelo entre Vitória e Guarani, em partida válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo marcará a estreia do rubro-negro baiano no estádio, tendo em vista o contrato de mudança da equipe, que vai até dezembro de 2022. O Leão jogará no local pelos meses restantes de 2019 e mais três temporadas inteiras.

Hora de embalar!

Há sete jogos sem perder e ainda na 15ª posição com 24 pontos, o Vitória quer deixar para trás o fantasma do rebaixamento e focar em voos maiores nesta Série B de 2019. No momento, os rubro-negros estão a apenas um ponto dos quatro últimos, o que causa um certo medo, mas o time vem embalado após os três pontos conquistados diante do Vila Nova, fora de casa, na última rodada.

Para o confronto, o técnico Carlos Amadeu contará com quatro jogadores de volta à lista dos relacionados. Fora das duas últimas partidas, o lateral-direito Van estará de volta e no time titular, isso porque o principal concorrente, Matheus Rocha, sequer saiu na lista dos 23. O goleiro uruguaio Martín Rodriguez, o zagueiro Zé Ivaldo e o meia Ruy também estão à disposição do treinador para o embate.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VITÓRIA: Martín Rodriguez; Van, Everton Sena, Ramon e Capa; Baraka, Rodrigo Andrade; Lucas Cândido e Felipe Gedoz; Wesley e Anselmo Ramon. Técnico: Carlos Amadeu.

Para deixar a lanterna!

Com apenas 19 pontos e na lanterna da Série B, o Guarani tem a chance de sair da última posição caso vença o confronto. Além de deixar a situação desconfortável, ficaria a apenas dois pontos do 16º colocado, que é o Vila Nova, com 24 pontos. O Verdão até que conseguiu duas vitórias nas últimas cinco partidas, porém as derrotas continuam aparecendo, o que dificulta a ascensão do time paulista e a fase não permite tal inconstância. Longe de casa, já demonstrou que pode vencer, quando derrotou o Figueirense por 1 a 0, pela 20ª rodada.

Se dentro de campo a situação do Guarani é complicada, fora também. Na última quinta-feira, o diretor de futebol Estevam Soares foi demitido após 16 dias, que é um tempo bastante curto para a normalidade. Além disso, o clube ainda é comandado de forma interina por Thiago Carpini e a diretoria ainda não decidiu se vai atrás de um novo treinador. Encerrada a preparação para o jogo, Thiago ainda não decidiu qual equipe inicial vai entrar, mas disse que vai realizar mudanças em relação a que perdeu para o Oeste, por 3 a 2.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GUARANI: Klever; Lenon, Luiz Gustavo, Diego Giaretta e Thallyson; Deivid, Ricardinho (Rondinelly), Igor Henrique e Arthur Rezende; Davó e Michael Douglas. Técnico: Thiago Carpini.