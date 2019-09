Em busca de novos nomes, Vasco mantém olhos abertos ao sub-17

Com nomes interessantes vindos da base durante os últimos anos – como por exemplo Coutinho e Paulinho – o clube cruz-maltino continua buscando novos atletas na delegação sub-17 do time e o técnico da equipe acredita em mais revelações ainda esse ano.

Após Thalles Magno mostrar toda sua desenvoltura no time principal, outros nomes estão sendo monitorados pelo Vasco da Gama, como o caso do atacante Juan Alvina, de 16 anos, que foi determinante na campanha do alvinegro na Copa do Brasil sub-17 – anotando 3 gols em 7 jogos - e Taça Rio também da mesma categoria.

Outro nome conhecido pelos torcedores vascaínos é o meia Vinícius Soares, de 17 anos que estava no Palmeiras e se juntou ao Vasco no meio do ano. Vinícius conta com 4 gols no ano e é um meia de muita movimentação e visão de jogo.

O próximo compromisso dos Meninos da Colina será neste sábado (21), às 13h30, diante do America, no Giulite Coutinho, pela última rodada da fase de grupos da Taça Rio.