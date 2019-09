Para igualar série invicta, América-MG mede forças com Brasil de Pelotas 

Na briga pelo G-4, na noite desta terça-feira (24), às 20h30, a Arena Independência será palco de um duelo entre times que se separam por apenas 3 pontos na tabela. Embalado, o América-MG recebe o Brasil de Pelotas, em jogo válido pela 24° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time mineiro é o 10º colocado, com 32 pontos, enquanto os gaúchos ocupam a 12ª posição, com 29.

No histórico dos confrontos, o Coelho leva a melhor. Foram 5 jogos, sendo duas vitórias do Alviverde, dois empates e uma vitória do Brasil de Pelotas.

Em boa fase, o América vive a expectativa de igualar o seu próprio recorde de invencibilidade na competição - de 12 jogos-, alcançado no Campeonato Brasileiro de 2017, ano em que foi campeão da Série B. Em situação diferente, a equipe de Bolívar vive momento instável na Série B.

Confiança e invencibilidade: Coelho sonha com G4

Em arrancada sublime na Série B, o Coelho vem de vitória maiúscula sobre o Sport na Ilha do Retiro, e chegou a onze jogos de invencibilidade. O Alviverde tem foco total no triunfo para se aproximar do pelotão de cima, e ficar há um ponto do atual quarto colocado, o CRB.

Felipe Conceição não deve realizar grandes mudanças na equipe titular. Sem suspensos, João Paulo volta à lateral esquerda, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Sem 'solução de mistério' com Paulão, na zaga, Pedrão deve seguir como titular

Os pendurados do América são, além do técnico Felipe Conceição, Jori, Zé Ricardo, Flávio, Matheusinho, Felipe Azevedo, Neto Berola, França e Júnior Viçosa.

Gaúchos tentam se recuperar fora de casa

Os visitantes não vencem há sete partidas fora de casa. Longe de seus domínios, o Brasil de Pelotas tem apenas duas vitórias e acumula quatro empates e cinco derrotas. Após perder em casa para o Figueirense, a equipe gaúcha tenta se recuperar em Belo Horizonte.

O técnico Bolívar deve manter a base da equipe que atuou no empate por 2 a 2 com o Figueirense. Após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Bruno Aguiar retorna à zaga no lugar de Nirley. Ricardo Luz deve ser mantido entre os titulares.

Os pendurados do Brasil de Pelotas são Ricardo Luz, Sousa, Leandro Leite, Maicon Assis, Cristian

O dono do apito é Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Leone Carvalho Rocha e Hugo Savio Xavier Correa. O trio é de Goiás.