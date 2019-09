Visando espantar sequência negativa, Coritiba mede forças com embalado América-MG

PARTIDA VÁLIDA PELA 25ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2019, NO ESTÁDIO MAJOR ANTÔNIO COUTO PEREIRA. PARTIDA MARCADA PARA ÀS 16H30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

Um confronto direto no meio da tabela agita a tarde de sábado (28) da Série B. Às 16h30 (de Brasília), o Coritiba recebe o América-MG no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coxa vem de quatro derrotas, e desafia o Coelho, invicto a doze jogos no torneio.

Uma vitória de qualquer uma das duas equipes pode significar a consolidação no G-4 da competição. O time mineiro é o 8º colocado, com 35 pontos, enquanto os paranaenses ocupam a 9ª posição, com 34. No histórico dos confrontos, o Coxa leva a melhor. Foram 20 jogos, sendo onze vitórias do Coritiba, seis empates e três vitórias do América-MG. No 1° turno, as equipes empataram em 1 a 1.

Com novo técnico, Coxa tenta encerrar sequência ruim

O Verdão anunciou na última terça-feira (24), Jorge de Amorim Campos - o Jorginho - como novo comandante da equipe paranaense. Jorginho terá grandes desafios pela frente. Primeiro, por fim a sequência negativa de seis jogos sem vitória. O Coritiba é o terceiro melhor mandante da competição, com doze jogos, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.

Mas, em confrontos diretos, a situação é ruim; de onze duelos, o Verdão venceu apenas dois (2V, 5E e 4D), contra os 10 primeiros da Série B. O técnico Jorginho deve fazer alterações táticas na equipe. Alano e Luiz Henrique voltam de suspensão, os recém-contratados, o atacante Kelvin e o volante Seginho, podem ser relacionados; Thiago Lopes e Rafinha estão fora pelo terceiro cartão amarelo.

Os pendurados do Coritiba são Alex Muralha, Fabiano, Mattioni e Igor Jesus.

Com retorno de zagueiro, Coelho tenta defender invencibilidade

Invicto há 12 jogos, Coelho visita o Coxa para tentar mudar cenário negativo diante do adversário. Com o segundo melhor aproveitamento do returno, o Alviverde busca o triunfo para se aproximar ainda mais do G-4.

Felipe Conceição conta com a volta do zagueiro Ricardo Silva - que foi liberado da partida contra o Brasil de Pelotas para acompanhar a cirurgia cardíaca do filho. Após um mês em tratamento de estiramento na coxa direita, o meia Geovane foi relacionado para o jogo de logo mais. Sem suspensos, deve manter a mesma base da equipe que atuou contra a equipe xavante.

Os pendurados do América são, além do técnico Felipe Conceição, Jori, Zé Ricardo, Flávio, Matheusinho, Felipe Azevedo, Neto Berola, França e Júnior Viçosa.

Apita a partida, Marcelo de Lima Henrique, auxilado por Michael Correira e Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sa. O trio é do RJ.