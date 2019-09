Internacional domina primeiro tempo, Palmeiras se recupera e busca empate no Beira-Rio

O Internacional recebeu o Palmeiras no Beira-Rio pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa jogaram melhor no primeiro tempo e saíram na frente. O Verdão se recuperou na segunda etapa e empatou a partida.

Jogando em casa e vindo de derrota na última rodada, o Internacional começou com tudo a partida, dominando as ações do jogo. O Palmeiras entrou na partida de forma desligada, o que deixava o Colorado com as grandes chances. A primeira oportunidade aconteceu aos quatro minutos, quando Patrick recebeu na área, dominou no peito, e finalizou de bicicleta. Weverton evitou o golaço.

O Inter era melhor na partida, Patrick recebeu na área sozinho, na hora de fazer o gol, Gustavo Gómez chegou dando bote. O Inter pressionava e o Palmeiras tinha dificuldades para ficar com a bola, o gol estava ficando cada vez mais perto para o Colorado .

A pressão do Internacional estava cada vez mais forte e o Palmeiras se encurralava no seu campo de defesa. Aos 26 minutos foi a vez de Rodrigo Lindoso assustar o Verdão, após um cruzamento, o atleta cabeceou e a bola explodiu na trave. Um minuto depois, em mais um cruzamento, Patrick cabeceou na segunda trave, sem chance para Weverton abrindo placar para os donos da casa.

Após o gol, o Internacional continuou dominando a partida, o Palmeiras não conseguia ficar com a bola, e consequentemente sem criar oportunidades de gol. Os donos da casa administraram até o final da primeira etapa.

No segundo tempo, precisando do resultado, o Palmeiras partiu para cima do Internacional, tendo melhorado no jogo, ficando mais com a bola, e assim começou a assustar o gol de Marcelo Lomba.

A primeira grande chance foi aos 10 minutos, quando Willian recebeu na ponta esquerda, cara a cara com o goleiro, mas acabou chutando muito fraco. Dois minutos mais tarde, mais uma vez Willian recebeu na ponta esquerda, mas dessa vez acertou um belo chute e empatou a partida.

Com o empate no placar, o Inter tentou manter a pressão da primeira etapa, porém não conseguiu ter efeito. O Palmeiras era melhor na partida e criou oportunidades. No final da partida, aos 40 minutos, em boa troca de passes Bruno Henrique marcou o segundo gol do Palmeiras porém foi anulado pelo VAR. Este que foi o último lance da partida.