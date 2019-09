Tiago Nunes amarga empate e cita chances perdidas contra Chapecoense em casa

Athletico-PR e Chapecoense empataram em 1 a 1 na noite deste domingo (29) pela 22ª rodada do Brasileirão na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo teve com gols de Arthur Gomes e Nikão. Em entrevista coletiva, o técnico do clube paranaense, Tiago Nunes, ressaltou o desempenho da equipe e lamentou as diversas chances perdidas de sua equipe na partida.

"O cenário do jogo se resumiu muito a uma equipe que procurou atacar e uma equipe que procurou contra-atacar. São duas propostas de jogo muito claras e não tem demérito nenhum, nem na Chape que veio pelo contra-ataque e a gente naturalmente por jogar em casa tentando propor. A gente fez o que sempre faz nos demais jogos mas eu diria que a gente conseguiu criar mais situações de gol contra o próprio Fortaleza, que goleamos por 4 a 1. Hoje acabou saindo um pouco amargo porque criamos para merecer um placar além da vitória simples, um placar elástico, mas aí tem circunstâncias. Faltou aquela questão de a bola entrar com capricho em algum lance um pouco mais pontual, mas nada que tire o meu sono e cause preocupação tendo em vista a equipe produzindo tanto quanto produziu nos demais jogos jogando dentro da Arena".

Mesmo com o resultado negativo, o comandante afirmou ser necessário seguir com o trabalho e ajustar falhas para o próximo jogo.

"A cada partida nós tiramos lições. Conversei com os atletas no intervalo que nós já merecíamos estar ganhando no primeiro tempo. Uma equipe com o nosso potencial técnico e nossa qualidade não poderia deixar passar tantas oportunidades. Acabou se repetindo no segundo tempo, fizemos um gol. Serve de aprendizado para que a gente possa melhorar nos próximos enfrentamentos, não perder tantas chances de gol. É dar moral para os caras. Dar sequência ao nosso trabalho agora com uma folga amanhã para eles descansarem. Tem uma semana cheia de trabalho visando o Bahia já no próximo fim de semana".

O Furacão ocupa a nona posição, com 31 pontos. Na próxima rodada, o Athletico vai enfrentar o Bahia pela 23ª rodada do Brasileirão, no sábado (05), às 19h, na Arena Fonte Nova.