Pedreira no caminho: América-MG enfrenta líder Bragantino

Nada mais, nada menos que o líder! Vencer o Bragantino, essa é a missão do América-MG na noite desta terça-feira, no Estádio Raimundo Sampaio, às 21h30, em jogo válido pela 27° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alviverde é o 6° colocado com 38 pontos, o Bragantino, 1° colocado com 54 pontos.

No histórico de duelos, o Coelho tem a vantagem: em 14 partidas, venceu 8, empatou 2 vezes e foi derrotado outras quatro. As duas equipes vêm embaladas e tentam manter o bom desempenho na competição. Para o América, uma combinação de resultados pode levar a equipe pela primeira vez à zona de acesso à Série A 2020.

Coelho tem chance de ouro de entrar no G-4

Vindo de vitória por 1 a 0 diante do CRB, o Coelho conquistou sequência de sete jogos de invencibilidade como mandante. Para o Alviverde, o jogo é a oportunidade de entrar e se firmar no G-4. A meta é conquistar o triunfo e torcer pelo tropeço de CRB e Botafogo-SP.

Para o confronto, Felipe Conceição deve manter a base da equipe titular; à exceção do volante Flávio, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o volante Zé Ricardo é favorito para assumir a vaga. Na zaga, Lucas Kal segue substituindo Pedrão - em recuperação de lesão no músculo adutor da coxa direita.

Os pendurados do América são, além do técnico Felipe Conceição, Jori, Ricardo Silva, Leandro Silva, Zé Ricardo, Matheusinho, Felipe Azevedo, Neto Berola, França e Júnior Viçosa.

Invictos há 5 jogos, paulistas buscam triunfo fora de casa

Líder isolado, com nove pontos de margem sobre o Atlético-GO, 2° colocado — 54 a 45, o Bragantino tem a melhor campanha fora de casa; de 13 jogos, venceu sete, empatou dois e foi derrotado quatro vezes, aproveitamento de 58,97%. A equipe de Bragança vem de triunfo por 3 a 0 diante do São Bento, no Walter Ribeiro.

A equipe treinada por Antônio Carlos Zago não poderá contar com os atacantes Morato e Thiago Ribeiro, ex-Cruzeiro. Morato se recupera de um incômodo na coxa direita e Ribeiro está em tratamento no músculo adutor da coxa esquerda.

O dono do apito é Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza. Trio do Rio Grande do Sul.