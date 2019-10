Renato Gaúcho cita domínio em vitória contra Ceará e elogia atuação de árbitra 

O Grêmio garantiu os três pontos na noite desta quarta-feira (09), no Estádio Centenário, em Caixas do Sul, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Contra o Ceará, o clube gaúcho marcou 2 a 1 no placar com gols de Geromel e Maicon. O técnico Renato Gaúcho falou, em entrevista coletiva, sobre o desempenho do grupo diante dos visitantes, além do fato de jogar longe de casa.

"O Grêmio teve altos e baixos. Fez um primeiro tempo muito bom, praticamente dominamos todos os primeiros 45 minutos. O adversário teve uma maneira de jogar parecida com a do Corinthians, principalmente no primeiro tempo, a equipe se fechou bastante. A gente soube aproveitar. Conseguimos fazer os dois gols, depois em uma bobeira nossa a gente acabou colocando o Ceará novamente em jogo por termos tomado o gol. Nosso segundo tempo não foi diferente. O Grêmio não jogou tão bem assim como no primeiro, mas dominou a partida toda. O Ceará praticamente só teve uma chance no final do jogo e tivemos algumas chances até para ampliar o marcador. Sabíamos que o jogo seria difícil. O mais importante foram os três pontos, até porque a gente jogou longe da nossa Arena. É sempre ruim jogar longe, mas apesar de que aqui nós fomos recebidos com todo carinho pelo torcedor, pelo clube, pelas pessoas do Caxias e o campo também muito bom. Mas é sempre melhor você jogar em casa".

O treinador foi questionado sobre a atuação e o momento em que vive o jovem Luan, que anotou uma assistência para gol diante do Ceará nesta quarta.

"A gente espera isso do Luan. Todo mundo sabe do carinho e admiração que tenho. Eu estou cobrando durante um ano e meio e ele sabe que é pro bem dele. Dou conselhos, falo da maneira que tem que se comportar, principalmente dentro do campo. Hoje o Luan foi melhor do que domingo, mas ainda está longe de ser o Luan de 2017. Ele sabe o que ele representa para o grupo, sabe que tem a confiança do treinador e do grupo, agora ele precisa dar mais. Ele sempre tem que ser um jogador que está sempre entre os três melhores em campo. A gente espera isso dele, já provou que tem essa qualidade".

A partida foi apitada pela árbitra Edna Alves. O comandante rasgou elogios para a profissional e celebrou a participação ativa de mulheres na área do futebol.

"A Edna teve uma excelente atuação, não só aqui no jogo do Grêmio, mas tenho acompanhado ela durante os jogos que ela tem apitado desde o início do Brasileiro e está se portando muito bem. É importante nós termos uma mulher assim, está de parabéns. Ela é capacitada. Desejo toda a sorte do mundo, falei isso para ela no campo. Torço bastante por ela. Espero que tenhamos outras mulheres inclusive".

Na tabela do campeonato, o Tricolor Gaúcho segue em sétima posição, com 38 pontos. Na próxima rodada, enfrenta o Atlético-MG, na Arena Independência, no domingo (13), às 19h.