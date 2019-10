Argel Fucks ressalta equilíbrio do confronto e reação do CSA diante do Internacional

.Após a vitória por 1 a 0 do CSA frente ao Internacional, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série 2019, o treinador Argel Fucks, em coletiva de imprensa reconheceu a dificuldade do Azulão no primeiro tempo e destacou o domínio da equipe nas ações da segunda etapa como forma de reação para buscar a vitória no Rei Pelé:

"Contra um adversário gigante no futebol brasileiro, com mutia qualidade, no primeiro tempo esperamos mais pelo Internacional, e conseguimos contra-ataques em alguns momentos. Mas o Internacional no primeiro tempo teve volume maior, os gols foram anulados corretamente."

"No segundo tempo nós mudamos a atitude, voltamos mais agressivos, adiantamos a linha de marcação, adiantamos a linha de ataque. Tomamos conta do jogo, agredimos o Internacional e o gol era uma questão de tempo. Num contra-ataque com jogo apoiado em velocidade saiu o pênalti."

Argel também falou sobre os jogadores suspensos ou lesionados:

"Ricardo Bueno sentiu uma dor na coxa, vamos avaliar a principio ele tá fora, levou cartão amarelo. Dawhan tá fora, tomou o terceiro cartão amarelo."

Na 25ª rodada, o CSA encara o Goiás, no Serra Dourada, no sábado (12) às 17h .