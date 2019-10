Para voltar ao G-4, América-MG mede forças com Vila Nova

Um tropeço que custou seis pontos! Assim o América-MG viu a vaga no G-4 desaparecer após derrota para o Figueirense. Na noite desta terça-feira (15) o Alviverde terá nova oportunidade de somar pontos contra outro time do Z-4. Às 20h30, o Coelho recebe o Vila Nova em partida válida pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Independência.

O Alviverde é o 6° colocado, com 41 pontos, enquanto os goianos ocupam a 17ª posição, com 30. No histórico de confrontos, o Coelho leva a melhor; em 21 duelos, venceu onze, empatou cinco vezes e foi derrotado outras cinco.

Com zagueiro artilheiro, Coelho tenta voltar a vencer

Nova chance! Em busca do retorno ao grupo dos quatro primeiros colocados, é assim que o Coelho encara o Vila Nova, equipe que está na zona da degola da competição. Em bom momento, o Alviverde está invicto há oito jogos como mandante, e na classificação, está a dois pontos do G-4.

O técnico Felipe Conceição terá a volta do zagueiro Ricardo Silva, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e forma zaga com Lucas Kal. Ricardo Silva é o capitão artilheiro, nos últimos três jogos que disputou, balançou as redes (derrota por 2 a 1 para o Coritiba e vitórias sobre CRB – 1 a 0 –, e Bragantino – 2 a 0). O restante da equipe deverá ser a mesma que atuou diante do Figueirense.

Os pendurados do América são, além do técnico Felipe Conceição, Jori, Zé Ricardo, Flávio, Matheusinho, Felipe Azevedo, Neto Berola, França e Júnior Viçosa.

Provável time do América-MG: Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Ricardo Silva e João Paulo; Juninho, Zé Ricardo, Willian Maranhão e Matheusinho; Diego Ferreira e Júnior Viçosa.

Na zona da degola, Vila tenta vencer fora de casa

Na rodada passada, no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, o Vila Nova completou o terceiro jogo sem vitória. O Tigre está na 17º colocação, com 30 pontos, um a menos que o primeiro time fora do Z-4. Longe de seus domínios, o elenco vermelho e branco acumula cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas, aproveitamento de 45.24%.

Com o interino Rafael Toledo à frente da equipe, o treinador busca a primeira vitória no comando da equipe goiana. Para isso o comandante deve repetir a escalação que utilizou contra o Dragão, ou seja, jogar com três zagueiros – Patrick, Diego Jussani e Wesley Matos, os três ex-América.

Os pendurados do Vila Nova são, Romário, Edinho, Capixaba, Jeferson e Bruno Mezenga.

Provável time do Vila Nova-GO: Rafael Santos; Patrick, Diego Jussani e Wesley Matos; Jeferson, Edinho (Tinga), Ramon, Alan Mineiro (Erick) e Gastón; Bruno Mezenga e Gustavo Henrique.

Arbitragem:

O dono do apito é Adriano Barros Carneiro, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Eleutério Felipe Marques Junior. O trio é do Ceará.