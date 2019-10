Felipe Alves critica VAR após derrota para o Flamengo com pênalti polêmico

Após a derrota por 2 a 1 em casa para o Flamengo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2019, o goleiro do Fortaleza, Felipe Alves, fez críticas a marcação do pênalti que gerou o gol do empate Rubro-Negro. No lance, o juiz Paulo Roberto Alves Júnior foi chamado pelo VAR para checagem de um lance entre Rodrigo Caio e Juan Quintero dentro da área tricolor. Após verificar, o juiz da partida assinalou penalidade para o rubro-negro, marcando mão do zagueiro tricolor. O pênalti foi convertido por Gabigol aos 37 da segunda etapa.

"É um sentimento ruim porque mais uma vez o VAR beneficia um time do Rio de Janeiro e prejudica um time do Nordeste. Não é a primeira vez, isso vem acontecendo desde o começo da competição. O Marcelo Paz já se prenunciou diante disso. Não é a primeira nem segunda nem terceira vez, acho que é a quarta ou quinta que o VAR age contra uma equipe do Nordeste. É difícil."

"Você se entrega, você tenta retribuir o que a torcida faz pelo clube, que é sensacional, mas diante de coisas que a gente não controla, fica difícil. É um sentimento de que a gente não pode fazer nada porque a gente está sendo conduzido por uma máquina e pessoas de fora do campo, então é difícil. Não tem nem o que falar sobre isso", concluiu o arqueiro Tricolor.

O próximo jogo do Leão é sábado (19), contra o Grêmio, mais uma vez na Arena Castelão. O Fortaleza permaneceu na 15ª posição com 28 pontos.