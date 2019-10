Goiás e Corinthians empatam no Serra Dourada em jogo movimentado

Nesta quarta-feira (16), Corinthians e Goiás fizeram um bom jogo e empataram por 2 a 2 no Serra Dourada, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. Os alvinegros saíram na frente, tomaram a virada e conseguiram empatar com Gustavo aos 51 minutos do segundo tempo.

Carille mudou bastante a equipe titular e o time voltou a jogar bem. Mesmo não ganhando, o clube paulista segue em quarto lugar, com 44 pontos – o São Paulo perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0 e volta a ficar atrás de seu arquirrival. Já o Goiás segue fazendo uma bela campanha no segundo turno. A equipe chega a gora à nona colocação na tabela, com 37 pontos.

No próximo final de semana, os goianos enfrentam a Chapecoense fora de casa, enquanto o Corinthians recebe o Cruzeiro em sua Arena.

Um gol para cada lado

O Corinthians entrou em campo com sete mudanças em relação ao time que perdeu para o São Paulo, no último domingo. Com as alterações, Carille procurou deixar a equipe mais leve e ofensiva, e a estratégia dos visitantes logo deu resultado.

Aos dez minutos, Fagner cruzou na área, Gustavo tentou bater e errou, mas o chute acabou virando um passe para Janderson. Então, o atacante só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio e abrir o placar para os alvinegros.

Mesmo após marcar, o Corinthians seguiu controlando a partida, marcando a saída de bola dos donos da casa e aproveitando a velocidade de seu setor ofensivo.

Em um dos ataques alvinegros, a zaga do Goiás fez o desarme e armou contra-ataque. Michael avançou pela esquerda, cotou para o meio e soltou uma bomba acertando o ângulo de Cássio. Bola indefensável para deixar tudo igual no placar.

Corinthians toma a virada mas empata no fim

As equipes voltaram do vestiário com posturas ofensivas. Após boa troca de passes dos alvinegros, Janderson tocou para Pedrinho, que limpou de letra e rolou para Ralf. O volante chegou batendo de primeira, obrigando o goleiro a fazer uma bela defesa.

Mais tarde, Tadeu deu longo lançamento para Barcia. O atacante ficou cara a cara com Cássio e bateu por cobertura. A bola tinha tudo para entrar no gol, mas Bruno Méndez chegou antes e cortou de cabeça.

O Goiás seguiu pressionando. Até que aos 25 minutos, aproveitando o melhor momento, a equipe fez boa trama ofensiva e a bola chegou em Jefferson, que cruzou na área para Barcia. O atacante antecipou Carlos Augusto e cabeceou no cantinho, virando a partida para os donos da casa.

Precisando do gol de empate, o Corinthians se lançou ao ataque e Gil virou centroavante. Aos 42 minutos, Régis cruzou na área e o zagueiro cabeceou bem, mas Tadeu fez uma linda defesa. Na sequência, o defensor acertou mais uma cabeçada e a bola bateu na mão de Dudu. Com o auxílio do VAR, o juiz checou o lance e marcou a penalidade. Na cobrança, Gustavo bateu bem e deu números finais à partida.