Santos vira sobre Ceará e mantém série invicta no Brasileiro

Pelo complemento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2019, o Santos venceu o Ceará de virada por 2 a 1, na Vila Belmiro, e manteve a sequência invicta que agora registra 6 jogos sem perder. Com a derrota, a 14ª da campanha, o Vozão continua perigosamente colado à zona de rebaixamento.

Domínio de posse, placar adverso

Com time postado no 4-3-3 e marcação adiantada, o Santos começou com posse, movimentação e pressão. O primeiro chute em gol, no entanto, só saiu as 14 minutos. William Oliveira perdeu bola na intermediária ofensiva e rapidamente o Santos em troca de passes chegou na área cearense, só que Tailson bateu fraco para fácil defesa de Diogo Silva. E logo após esse lance o Alvi-Negro de Porangabassu foi fatal em jogada começada por Willian Oliveira a bola chegou para a esquerda para Felipe Baixola que em velocidade passou para Vinícius Lima que chutou de fora da área, de cobertura, sobre o goleiro Éverson, 1 a 0 Vozão.

Com o placar adverso o Peixe passou a atacar com mais jogadores no campo adversário, o que abriu espaços para os contra-ataques do Ceará. Afobados e apressados os jogadores santistas não conseguiram criar chances claras de gol e a primeira etapa terminou com a estratégia cearense dando certo. Santos abaixo, mesmo registrando 67% de posse de bola.

Tudo ou nada e virada

A segunda etapa manteve ritmo da primeira: Santos atacando com tudo e Ceará respondendo com velocidade. Aos 3 minutos mais um chute fraco de Tailson nas mãos do goleiro Diogo Silva e aos 5 minutos, contra-ataque em velocidade para um chute perigoso de fora da área de Felipe Baixola, mais uma vez forçando grande defesa de Éverson. O bate-rebate continuou até os 10 minutos, em movimentação ode Pará e Carlos Sánchez, o gringo cruzou para cabeçada de Eduardo Sasha fulminar as redes cearenses. 1 a 1.

Com o empate, o Peixe se lançou ainda mais ao ataque e mais uma vez monopolizou a posse de bola, sempre recuperando a bola na intermediária. Mesmo sem precisão nas finalizações a movimentação frenética fez o time segurar e recuperar a bola consistentemente. Ao Vozão restou se defender, mas sem a qualidade na recuperação da bola que teve na primeira etapa.

Mesmo com toda pressão o gol só saiu as 39 minutos. Após longa troca de passes, a bola parou mais uma vez de Carlos Sanchéz que cruzou da direita para cabeçada de Gustavo Henrique na pequena área no canto oposto ao do goleiro. 2 a 1 Peixe, mais uma vez na bola aérea. O Ceará ainda teve uma chance bem defendida por Éverson em chute de Bérgson. Mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Tabela e próximos jogos

O Santos se mantém na 3ª posição com 51 pontos e o Ceará permanece na 16ª posição com 26 pontos. Na próxima rodada, o Peixe enfrenta o Atlético Mineiro, domingo (20), no Mineirão. O Ceará vai à Arena Fonte Nova para enfrentar o Bahia, na segunda-feira (21).