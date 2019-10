Repertório rico: 18 jogadores diferentes já marcaram pelo América-MG na Série B

Já dizia Dadá Maravilha: "Não existe gol feio, feio é não fazer gol".

Quarto melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro, com 32 gols, o América-MG tem Júnior Viçosa como o artilheiro da competição. Mas o time americano é solidário quando o assunto é bola na rede. Nada menos do que 18 jogadores do time balançaram as redes dos adversários pelo torneio nacional.

Esse número rende uma média próxima de 1,5 gols por atleta. O último atleta estreante a entrar nessa lista foi o zagueiro Lucas Kal, que marcou seu primeiro gol como profissional na vitória americana por 2 a 0 sobre o Vila Nova - GO, no Independência. Dentre os atletas que deixaram sua marca, o zagueiro Paulão, que marcou 1 gol, e rescindiu contrato no mês passado.

O maior goleador é o atacante Júnior Viçosa, marcou sete vezes. Matheusinho, seu atual companheiro de setor, vem em segundo lugar com quatro gols. Essa distribuição ampla dos gols contempla todos os setores.

Defesa, meio de campo e ataque já contribuíram para os resultados alviverdes e também ajudam a explicar os 12 jogos de invencibilidade conquistados pelo América-MG na competição. Como exemplo, podemos colocar o time titular do último jogo, em campo: dos 11 atletas, apenas três ainda não balançaram as redes, incluindo o goleiro Airton.

No total, foram 32 gols em 29 rodadas, média de 1 gol por jogo. Dos gols marcados pelo Coelho, 9 foram de cabeça. Outros 5 de fora da área, 3 de pênalti e 16 chutes dentro da área.

O Alviverde é o 3° time que mais finaliza a gol, atrás de Bragantino e Cuiabá, segundo o Site Footstats (site especializado em estatísticas de futebol). O Coelho aparece com 384 finalizações para o gol, sendo 123 certas e 261 erradas; mas a pontaria ainda não é das melhores, 68% das finalizações do Coelho vão para fora.

(Foto: Mourão Panda / América)

Canhota decisiva? No América-MG tem. Cobrador oficial de bolas paradas do time, seis dos trinta e dois gols nasceram dos pés do lateral-esquerdo João Paulo - proporção pequena, mas eficiente. O número coloca o Alviverde como 6° colocado no ranking de assistências.

O lateral reconhece o bom momento no clube: "A gente fica feliz demais de poder estar ajudando, de crescer junto com todo o grupo e ver todos os jogadores sobressaindo. Nós temos visto os últimos 4 ou 5 jogos, todos os zagueiros que participaram fizeram gol e isso nos deixa muito feliz porque sempre há a cobrança dos atacantes e os zagueiros também estão sendo felizes fazendo gols", ressalta João Paulo.

Não só, segundo o Site Footstats, João Paulo é líder em passes, sendo o jogador do Coelho que mais trocou passes no torneio: 1.111, sendo 946 certos e 160 errados.

O jogador afirma ser uma conquista coletiva: "É o crescimento de todo um grupo, você vê que todo mundo tem se empenhado, se dedicado, todos os jogadores que entram dão conta do recado, entra no ritmo de todo mundo e a gente fica feliz. Espero que o América tenha esse final de ano com todos os jogadores em uma crescente e em grande fase para que possamos conquistar nosso objetivo maior", diz o lateral.

Confira a distribuição de gols do América-MG no Brasileirão:

Ademir 1 Felipe Azevedo 2 Flávio 1 João Cubas 1 João Paulo 1 Jonatas Belusso 1 Juninho 2 Júnior Viçosa 7 Leandro Silva 2 Lucas Kal 1 Marcelo Toscano 1 Matheusinho 4 Neto Berola 1 Paulão 1 Pedrão 1 Rafael Bilu 1 Ricardo Silva 3 Zé Ricardo 1

Longe de seus domínios, o América-MG enfrenta o Atlético-GO, na próxima sexta-feira (25), às 19h15, na Arena Barueri pela 30° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.