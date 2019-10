Destaque do Avaí, Andrey Felisberto acredita em classificação nas quartas do Catarinense Sub-17

Um dos favoritos ao título do Campeonato Catarinense Sub-17, o Avaí enfrentou a Chapecoense na quarta-feira (16) pelo jogo de ida das quartas de final. Com um gol para cada lado, os times empataram em Chapecó. O segundo e decisivo jogo será neste sábado (19), às 15h15, no CFA Avaí, e o meia-campista Andrey Felisberto acredita na classificação do Leão da Ilha.



- Foi um jogo bem disputado onde teve chances claras para os dois lados. Um jogo digno de mata-mata e o empate foi um resultado diz como foi a partida. Agora é na nossa casa onde só ganhamos e vamos mais pra cima ainda sem deixar o time deles respirar. As nossas expectativas são altas porque sabemos da capacidade que tem o time deles, mas nós vamos pra cima - projetou.



Camisa 10 contra a Chapecoense, Andrey Belisberto é um dos destaques do Avaí. O jogador, que marcou três gols na competição, realizou 17 dos 19 jogos da equipe até aqui -13 desses como titular- e se tornou uma das maiores promessas da base do Leão.



Na primeira fase, a campanha do Avaí foi quase perfeita. Com 45 pontos em 18 rodadas, o time de Florianópolis ficou na liderança com 11 pontos de vantagem para vice-líder Tubarão. Foram 14 vitórias, três apenas e apenas uma derrota neste período, além do segundo melhor ataque e a melhor defesa da competição. A Chapecoense, por sua vez, ficou na oitava colocação com 18 pontos.