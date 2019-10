Bahia e Ceará fazem clássico nordestino com objetivos diferentes

Na noite desta segunda-feira (21), às 19h30, Bahia e Ceará se enfrentam em um duelo regional no Estádio de Pituaçu, em Salvador, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A situação dos nordestinos, no entanto, não é nada parecida: em caso de triunfo, o Tricolor de Aço pode entrar no G-6 da competição; já o Alvinegro de Porangabuçu necessita da vitória para escapar da 17ª posição e empurrar o Cruzeiro para o Z-4.

Nino Paraíba fica à disposição de Roger Machado

Para esta partida, o técnico Roger Machado volta a contar com o lateral-direito Nino Paraíba, que desfalcou o time nas duas últimas partidas, ambas fora de Salvador (Fluminense e Grêmio). Com 19 jogos na competição, Nino possui dois gols, quatro assistências e 25 desarmes e é peça fundamental na boa campanha do Esquadrão.

Apesar da sua importância na equipe, o retorno do jogador à titularidade ainda não é garantido nesta rodada, visto que João Pedro, seu reserva imediato, fez boas atuações e substituiu a altura.

Se o problema da lateral-direita parece estar resolvido, na esquerda, no entanto, Moisés segue desfalcando o Bahia. O provável time titular de Roger Machado deve ser: Douglas; Nino Paraíba (João Pedro), Lucas Fonseca, Juninho e Giovanni; Gregore, Flávio e Guerra; Artur, Élber e Gilberto.

Adílson Batista perde três titulares para o duelo nordestino

Além da derrota contra o Santos na rodada anterior, o técnico Adílson Batista ganhou mais um motivo para se preocupar. Ou melhor: mais três. O lateral-direito Samuel Xavier e os meias Fabinho e Thiago Galhardo levaram o terceiro cartão amarelo e não enfrentam o Bahia. Na ala, Cristovam deve assumir a posição e Ricardinho deve jogar no lugar de Galhardo. Além disso, o treinador deverá mudar o esquema tático.

As baixas na equipe titular não é uma preocupação exclusiva do treinador alvinegro. O desempenho do Ceará fora de casa não é nada positivo: a equipe conquistou 5 pontos em 13 jogos disputados longe do Castelão. Ao todo, são 10 derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

Para além dos desfalques importantes, o Vozão conta com a volta de Felippe Cardoso e Willian Popp, que voltam de suspensão. O provável time contra o Bahia deve ser: Diogo Silva; Cristovam, Luiz Otávio, Tiago Alves e João Lucas; William Oliveira, Pedro Ken e Ricardinho; Lima, Felipe Baxola e Willian Popp.

Bahia realiza ação em protesto às manchas de óleo

Na partida contra o Ceará, o Bahia irá realizar uma ação em protesto às manchas de óleo espalhadas em grande parte do litoral nordestino. As camisas dos jogadores estarão 'manchadas' de óleo como uma atitude de alerta às autoridades responsáveis. Veja:

🆘🏖 Vazou... também na camisa do Esquadrão.



Por medidas de redução do impacto ambiental e pela punição aos responsáveis, nossas camisas estarão manchadas de óleo no jogo de amanhã - como as praias do Nordeste. #BBMP



Leia o Manifesto ➡️ https://t.co/PRi5hxH2f5 pic.twitter.com/Yr8pVnfLKB — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 20, 2019

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que o clube baiano realiza manifesto em defesa de políticas públicas: A demarcação de terras indígenas, o Dia Internacional do Orgulho LGBT e o Novembro Negro já foram algumas das muitas pautas que a instituição abraçou e saiu em defesa.