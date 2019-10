Chapecoense sai na frente, mas cede empate ao Goiás na Arena Condá

Conflito alviverde na Arena Condá na noite desse domingo (20), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Chapecoense recebeu o Goiás em disputa acirrada. Precisando da vitória, e atualmente no Z-4, a Cape foi para cima do time goiano, marcou dois gols no primeiro tempo, tentou segurar mas logo o Esmeraldino marcou um no início do segundo tempo e empatou no finalzinho da partida. Assim, o placar final ficou 2 a 2.

Chape mais atenta ao jogo

Apesar de se encontrar na lanterna, Chapecoense se mostrou mais atenta ao jogo e foi em busca da vitória que lhe daria mais uma chance de sair da zona, o jogo começou bem para o clube catarinense, aos 22' após cobrança de escanteio de Camilo, Everaldo surge na área e cabaceia para o gol, abrindo o placar. Pouco tempo depois, aos 26' Henrique Almeida invade área e é derrubado por Geovane, o arbitro marca penalidade máxima para a chape, 29' Henrique Almeida cobra pênalti forte e marca o segundo do clube. Aos 37' Everaldo chuta bola com perigo, bola quica mas Tadeu consegue fazer a defesa. O segundo tempo não começou bem para a chape, porém aos 17' após um escanteio Douglas tenta mandar no gol, mas chute sai fraco e Tadeu logo defende.

Esmeraldino confiante

O inicio da partida não foi favorável para o Goiás que até o fim do primeiro tempo estava perdendo de 2 a 0, poucas oportunidades no primeiro tempo, aos 08' após um cruzamento para dentro da área, Rafinha completa para dentro das redes, mas juiz já havia apitado para falta de Fábio Sanches dentro da área, aos 34' Kaio invade área, recebe a bola tenta toque, mas bola vai pra fora. Já no segundo tempo o time do Goiás entra com outra postura, nos primeiros minutos do segundo tempo após um bate e rebata de bola na área da Chape, bola sobre pra Rafinha que manda pras redes e marca o primeiro gol. Aos 38' Rafael Vaz cobra falta e chuta para o fundo das redes e faz o segundo gol, empatando a partida na Arena Condá.

Como fica?

Com o empate a situação não muda para a Chapecoense, que permanece no Z-4 na 18º colocação da tabela com 17 pontos, já o Goiás mantém 10º colocação com 38 pontos.

Próximas partidas

Chapecoense enfrenta o Fluminense no próximo sábado (26) ás 19h30, no Maracanã. No domingo (27) Goiás entra em campo com o Athletico as 16h, na Arena Baixada.