Goiás sai na frente, mas Athletico-PR vira e goleia em Curitiba

Goleada na Baixada! Na tarde deste domingo (27), o Athletico-PR recebeu o Goiás na Arena da Baixada, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu de virada. Rafael Moura abriu o placar no finalzinho da primeira etapa, mas Léo Pereira e Rony marcaram no início do segundo tempo e viraram para o Furacão. Adriano e Marco Ruben ainda marcaram e transformaram a vantagem em goleada.

Com a vitória, o rubro-negro sobe para a oitava posição, com 42 pontos, e ultrapassa o Bahia. Já o Esmeraldino se mantém na 10ª colocação, com 38 pontos, sem chance de ser ultrapassado na rodada.

Domínio rubro-negro, vantagem esmeraldina

O Athletico-PR teve as oportunidades mais claras da primeira etapa. A primeira chance, aos 10, veio com Thiago Heleno. Em cobrança de escanteio, o zagueiro subiu bem e cabeceou com violência para a primeira das grandes defesas de Tadeu.

A resposta do Goiás veio com Rafael Vaz, aos 17 minutos. Em cobrança de falta, o zagueiro manda forte para o gol rubro-negro, mas Santos defende. Logo em sequência, Marco Ruben recebe dentro da área esmeraldina e, sem ângulo, desvia para o gol. Tadeu, bem colocado, espalma para fora.

Os donos da casa marcaram aos 20, mas não valeu. Marco Ruben foi lançado mais uma vez e desvia para a chegada de Rony, que domina e manda para o fundo do gol. No entanto, a jogada foi invalidada com o auxílio do VAR, que acusou impedimento do centroavante do Furacão.

O rubro-negro teve outras oportunidades com Marco Ruben e Léo Cittadini, mas a defesa Esmeraldina esteve bem postada. E já aos 45, em um contra-ataque puxado por Jefferson, o lateral escapa pela esquerda, passa para Michael que lança para Rafael Moura marcar o seu primeiro gol no Brasileirão e levar a vantagem para o Goiás no intervalo.

Rubro-Negro avassalador

O Furacão voltou mesmo disposto a mudar o panorama do jogo na etapa final, e mostrou isso logo aos 2 minutos. Rony aproveita cruzamento de Khellven e finaliza, mas Tadeu defende. Léo Pereira aproveita o rebote e empata a partida.

A virada rubro-negra veio três minutos depois. Rony recebe lançamento, invade a área e manda no canto do goleiro Tadeu. 2 a 1 para os donos da casa.

O Goiás tenta a resposta com Michael, que tenta dar passe por elevação, mas exagera na medida. Na sequência, aos 16, veio o terceiro gol do Athletico. Marco Ruben faz boa jogada pela direita e toca para Léo Cittadini finalizar. Tadeu faz ótima defesa, mas no rebote, Adriano manda para o gol e amplia a vantagem do Furacão.

Com uma boa vantagem no placar, o restante do jogo se baseou em uma administração de resultado por parte dos rubro-negros e tentativas de ataque do Verdão goiano, no desespero, sem organização. Mas ainda deu tempo do Athletico, no finalzinho, transformar o resultado em goleada. Marco Ruben recebe lançamento de Rony e faz o quarto gol da equipe, dando números finais ao jogo.