Roger diz que faltou confiança ao Bahia contra o Santos: "Não merecemos empatar"

Após a derrota do Bahia nesta quarta-feira (31), diante do Santos, por 1 a 0, o técnico Roger Machado concedeu entrevista coletiva na Vila Belmiro. Segundo o treinador, o próprio Tricolor proporcionou as oportunidades para o Peixe na partida.

"A gente proporcionou as oportunidades pro adversário cometendo erros simples, que normalmente não vinhamos cometendo. Nos faltou, no primeiro tempo, confiança para jogar. Colocar a bola no pé, dar para o colega, progredir para o campo do Santos. Iniciamos bem, tivemos boas oportunidades no início, mas o Santos foi ganhando campo conforme nossos erros e fomos dando a bola e, conforme as características dele, eles criaram e marcaram", disse Roger.

O Tricolor chegou a empatar o jogo com um gol de Juninho, mas o árbitro acabou anulando com o auxílio do árbitro de vídeo. O lance, por sinal, carrega muita polêmica. Mesmo assim, para Roger, o Bahia não fez por merecer o empate.

"Mesmo com o gol anulado, talvez nós não merecêssemos [empatar]. Abrimos mão de controlar o jogo com as chances que tivemos, mas acabamos errando e devolvendo a bola para o adversário. Hoje foi frustrante. Pouca coisa deu certo, mas muito por nossa instabilidade técnica durante todo o jogo", disse.

O Tricolor Baiano volta a campo no próximo domingo (3), contra o Cruzeiro, às 19h, no Mineirão. A equipe de Roger Machaco está na 9ª posição, com 41 pontos, e acumula três derrotas seguidas.