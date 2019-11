Fortaleza e Atlético-MG fazem jogo de "seis pontos" no Castelão

É reta final de campeonato. Faltando apenas nove rodadas para o término do Brasileiro, Fortaleza e Atlético-MG, empatados em praticamente todos os critérios na tabela de classificação, protagonizarão, neste sábado (2), a partir das 17h, na Arena Castelão, pela 30ª rodada, um duelo de equipes iguais em termos de campanhas mas que atravessam momentos diferentes no atual recorte da competição nacional.

Ocupando a 12ª posição, com os mesmos 35 pontos do Galo, número de vitórias (10), empates (5), derrotas (14) e gols marcados (34), o time do técnico Rogério Ceni vem de importante vitória diante do Avaí, por 3 a 1, fora de casa; além do triunfo frente os catarinenses, empatou com o Cruzeiro, por 1 a 1, no Mineirão; e venceu, de virada, o Grêmio, por 2 a 1, em território cearense.

O técnico Rogério Ceni quebra a cabeça para encontrar a formação ideal visando o Atlético-MG. Após sequência de jogos e viagens desgastantes para Belo Horizonte e Florianópolis, Ceni fez questão de ressaltar a força do grupo e simbiose com o torcedor dentro do Castelão.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga (Gabriel Dias), Quintero, Paulão e Carlinhos; Felipe, Juninho; Romarinho, Felipe Pires, André Luis e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni

"Não poupo jogadores, coloco sempre o melhor time fisicamente. Não tenho a condição de um Flamengo de ter quatro jogadores da frente que são jogadores que já rodaram o mundo, estão em seu ponto alto da carreira, é um estilo diferente de jogo. Nosso estilo de jogo é de força, velocidade, atacando sempre, consistente, jogo coletivo. Se um falhar acaba estourando lá atrás, então escolho sempre aqueles que poderão render melhor fisicamente. Sendo sincero com vocês, titulares e reservas não existem no meu time, titular é o cara que joga. Temos aqui um grupo de quase 30 jogadores dos quais 18, 20 estão sendo bastante utilizados. Posso, de novo, me dar ao luxo de colocar de repente novos jogadores, se não na frente pelo fato de as opções serem mais escassas, mas troco o máximo de peças para ter o máximo de energia que posso aliado a energia que o torcedor passa para a gente e acabamos acreditando ser possível vencer jogos contra equipes consideradas maiores que a nossa", enfatizou o técnico leonino.

Não tendo sido relacionado para a partida diante do Avaí e ainda tratando a posterior da coxa, o atacante Osvaldo segue como dúvida. Edinho será desfalque por estar impossibilitado de atuar por força contratual já que pertence ao clube mineiro. O volante Felipe volta após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ele se junta a Juninho, que ficou no banco de reservas na partida em Santa Catarina, que contou com Nenê Bonilha e Araruna em mais uma atuação de destaque, a exemplo do ocorrido na derrota para o Flamengo.

Após o golaço de bicicleta diante do Avaí, o zagueiro Paulão comentou sobre os valiosos quatro pontos obtidos nas duas partidas em que o Leão jogou fora de casa e convocou o torcedor para o decisivo duelo diante do Atlético-MG.

"Foi uma viagem bem positiva para nós, acredito que em todos os sentidos. A partida que fizemos diante do Cruzeiro nos mostrou isso, a força de recuperação, a determinação em não sair dali com o resultado negativo. Já a nossa partida diante do Avaí foi totalmente diferente. Saímos na frente, tomamos o gol e reagimos na nossa forma de jogar que o Rogério havia passado. Voltar com esses quatro pontos foi muito importante, nos favorecem bastante na tabela. Peço que o torcedor vá, lote o Castelão para nos apoiar, será um jogo difícil diante do Atlético Mineiro, a gente sabe que a equipe deles têm atletas importantes, jogadores com muito tempo de carreira e sabem jogar o Brasileiro. Pedimos o apoio do nosso torcedor para conseguirmos o resultado positivo", comentou o defensor.

Permanência e voos mais altos

Nas próximas quatro partidas, o Fortaleza terá os chamados confrontos diretos em três desses compromissos: Atlético-MG, Ceará e CSA e todos disputados no Castelão. A única partida que foge à essa regra dos "jogos de seis pontos" será diante do Corinthians, válida pela 31ª rodada, em Itaquera. O Timão não vence há sete jogos. Segundo o site estatístico Chance de Gol, o Tricolor de Aço, a exemplo do Galo, precisa de mais três vitórias para assegurar permanência na primeira divisão.

Para coroar a temporada, após ser campeão do estadual e Copa do Nordeste, o Leão do Pici vislumbra a possibilidade de garantir participação em um torneio continental pela primeira vez na história do clube. Atualmente na zona de classificação para a Sul-Americana, segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Tricolor tem 58,3% de chance de classificação para a competição internacional, feito que pode ser facilitado caso o Flamengo, líder do campeonato e provável campeão nacional, fature a Libertadores, e o Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil, termine no G-6, o que totalizaria oito times (7º ao 14º) classificados para a Sul-Americana via Campeonato Brasileiro.

Má fase atleticana

Os comandados de Vagner Mancini, por sua vez, na 13ª colocação, em desvantagem na comparação com os cearenses no quesito do saldo de gols, obtiveram apenas duas vitórias nas últimas 15 partidas. Na rodada anterior, ao ser superado em casa por 2 a 0 pela Chapecoense, os mineiros chegaram à 11ª derrota em 15 jogos. São oito pontos conquistados nos últimos 45.

Campanha que vem gerando a ira de seus torcedores, que criticam reiteradamente a administração do presidente Sette Câmara, protestam contra atletas mais experientes do elenco e até o recém-chegado Vagner Mancini, técnico no comando atleticano há apenas quatro partidas (empate por 2 a 2 com o CSA; vitória por 2 a 0 diante do Santos e duas derrotas consecutivas, ambas por 2 a 0, para São Paulo e Chapecoense). A equipe está no Z-4 se contabilizado apenas o segundo turno.

Para piorar o cenário, o Galo abocanhou os três pontos como visitante em apenas três oportunidades, quando venceu o Vasco em São Januário; o Ceará, na mesma Arena Castelão em que joga hoje; e a Chapecoense, seu último triunfo longe de Minas Gerais, no distante 14 de julho. Todas as vitórias foram pelo placar de 2 a 1. Ao todo, são três triunfos, três empates e oito derrotas como visitante.

Diante do Leão, Vagner Mancini não contará com o zagueiro Leonardo Silva, poupado por desgaste físico, e os suspensos Otero e Cazares. A princípio, o mais provável é o retorno de Réver - que vem atuando como volante - para a zaga, ao lado de Igor Rabello, e a entrada de Zé Welison e Marquinhos (ou Vinícius) no meio-campo.

Provável escalação do Atlético-MG: Cleiton; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison, Elias, Nathan, Luan e Marquinhos (Vinícius); Di Santo. Técnico: Vagner Mancini

"Já está definido, já está pensado. O fato de não termos Otero, Cazares e Leonardo Silva faz pensar em outros atletas. Nós temos um elenco recheado de outros jogadores que vão ter oportunidade, porque o Brasileiro acaba sendo extremamente desgastante, ainda mais numa época em que você começa a jogar quarta e domingo. É necessário que tenha mudança de peças. Com isso, você acaba ganhando de um lado, porque às vezes o atleta entra descansado, não está desgastado na sequência de jogos. Perde em termos táticos, mas todo mundo conta com o lastro dos atletas", avaliou Mancini.

Sobre a equipe de Rogério Ceni, o técnico atleticano discorreu acerca das características e virtudes dos cearenses, além de observar os pontos vulneráveis do Galo na derrota frente a Chapecoense.

"Esperar um time forte (do Fortaleza), que joga em velocidade, que marca em linha baixa, mas tem no seu ponto forte a saída em contra-ataque, com jogadores rápidos, fortes. O Rogério (Ceni) arma muito bem sua equipe, a equipe é muito compacta. Espero da minha equipe que ela seja altamente competitiva. Jogando contra um time organizado, que joga em velocidade, você tem que estar muito concentrado no jogo. Para isso, é necessário que a competição faça parte desde o minuto inicial. E que jogue futebol. Se não jogar futebol, só a vontade não ganha jogo. A bola vem pro seu pé, e aí você tem que jogar futebol. Se não jogar, se errar domínio, se errar passe, você está dando sempre oportunidade (ao adversário). Foi o que aconteceu na nossa última partida. A Chape fez um bom jogo, mas o Atlético possibilitou, através de erros individuais e setorizados, que a Chape saísse na frente no começo do jogo, o que dificultou mais ainda".

Os mineiros encerraram a preparação para o duelo realizando um treino na tarde de ontem, no CT do Ceará. A atividade foi fechada à imprensa, que acompanhou apenas o aquecimento dos atletas.

Primeiro turno

A partida foi movimentada, o Atlético-MG chegou a abrir 2 a 0 no início da etapa inicial, sendo o tento de abertura do placar um golaço contra do meio da rua, marcado por Juninho, aos seis minutos; Cazares, de pênalti, aos 13 minutos, ampliou o placar. Naquele domingo, dia 21 de julho, o goleiro Felipe Alves, um dos destaques do time leonino no Brasileiro, realizou uma de suas melhores apresentações na carreira. Na etapa complementar, o arqueiro realizou três defesas fundamentais para manter o Fortaleza vivo na partida, viu o lateral-esquerdo Carlinhos diminuir para os visitantes, e Juninho se redimir do gol contra, empatando, de pênalti, aos 26 minutos. No final, Felipe Alves ainda defendeu pênaltis cobrados por Alerrandro e Luan.

Fique ligado(a) e não perca nenhum lance desse jogão entre Leão e Galo. Neste sábado (2), curtindo o feriadão, a partir das 17h, você vem com a gente conferir minuto a minuto no Tempo Real da VAVEL.

Arbitragem

A partida na Arena Castelão terá Rodolpho Toski Marques como árbitro de campo, auxiliado pelos assistentes Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos, todos do Paraná. O árbitro de vídeo será Heber Roberto Lopes, paranaense que atua por Santa Catarina.