Vitória recebe Figueirense em confronto direto contra o Z-4

Na tarde deste sábado (2), o Vitória recebe o Figueirense às 16h30, no Barradão, em confronto válido pela 32ª rodada da Série B do Brasileiro. Mesmo lutando contra o descenso, as duas equipes vivem um bom momento na competição: enquanto a equipe baiana só perdeu um dos últimos seis jogos, o alvinegro catarinense defende uma invencibilidade de cinco jogos.

Lucas Cândido sai em defesa de Baraka: "cara responsável"

Mesmo tendo atuado em 18 jogos como titular do Vitória, o volante Baraka passou a ser alvo de críticas em boa parte da torcida rubro-negra, chegando a perder, inclusive, a posição nos 11 iniciais em alguns jogos. No entanto, mesmo com a bronca do torcedor, o volante Lucas Cândido garante que seu companheiro de equipe é um exemplo para todo o elenco.

"Baraka fez uma boa partida contra a Ponte Preta. É normal sentir um pouco da questão física. Ele é um dos mais velhos do grupo, filosofia do trabalho, se cuidar, se manter. Tenta sempre manter a calma do grupo. Ele é o capitão, a gente se espelha muito nele. É um cara muito responsável", garantiu.

Para esta partida, o técnico Geninho terá os desfalques de Léo Gomes, que foi expulso na última rodada. Com isso, o provável time rubro-negro deverá ser: Martín Rodriguez; Jonathan Bocão, Ramon, Everton Sena e Thiago Carleto; Baraka, Lucas Cândido e Chiquinho (Felipe Gedoz); Felipe Garcia, Wesley e Anselmo Ramon.

Pintado pede Figueirense mais competitivo

Ocupando a 17ª posição na tabela, o Figueirense depende apenas de si para se manter na Série B. Isso porque além de encarar o Vitória nesta rodada, recebe o Vila Nova, no Orlando Scarpelli. Necessitando levar um resultado positivo para Florianópolis, o técnico Pintado cobra mais determinação para o time continuar a crescente no campeonato.

"Competitividade é a palavra que mais temos dito aqui no dia a dia. É muito importante competir com a mesma determinação, com o mesmo coração. São jogos decisivos, como já sabíamos, mas não podemos esperar uma situação ou esquecer o adversário do outro lado. Podemos competir mais e isso tem sido mostrado no dia a dia que iremos crescer", disse o treinador.

O Furacão terá os desfalques de Ruan Renato, que pertence ao Rubro-Negro, e Betinho, que fará exames cardiológicos por apresentar alteração nos batimentos cardíacos. A provável equipe deve ser: Pegorari; Luís Ricardo, Pereira, Alemão e Conrado; Patrick, Tony e Fellipe Mateus; Jefferson Renan, Breno e Rafael Marques.