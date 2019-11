Mandante, América-MG defende invencibilidade diante da Ponte Preta

A grande oportunidade! Assim o América-MG encara o jogo deste sábado, na Arena Independência, diante da Ponte Preta. Às 19h, as equipes se enfrentam em jogo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coelho visa o triunfo para voltar ao G-4, já que o adversário direto tropeçou. Do outro lado, no meio da tabela, a Ponte tenta subir, ao menos, três posições.

O Alviverde é o 5° colocado, com 48 pontos, enquanto a Macaca ocupa a 12° colocação, com 41 pontos. No histórico de confrontos, a Ponte Preta leva vantagem, em 21 duelos, venceu dez, empatou seis vezes e foi derrotado outras cinco.

Foco e concentração para voltar ao G-4

O Coelho vem de duas vitórias e um empate e, depende apenas de si para voltar à zona de classificação à Série A, já que o Atlético-GO empatou com o Operário. A equipe americana que entrará em campo com novidades, o uniforme de número 3.

Sem o lateral-esquerdo João Paulo, que segue em tratamento da lesão na coxa esquerda, o treinador americano treinou exaustivamente bolas paradas com o elenco americano. Felipe Conceição não poderá repetir a escalação que utilizou diante do Atlético-GO, pois também não terá o lateral-direito Leandro Silva e o volante Willian Maranhão. Os atletas cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Provável time do América-MG: Airton; Diego Ferreira, Lucas Kal, Ricardo Silva e Sávio; Juninho, Zé Ricardo, Geovane e Matheusinho; Felipe Azevedo e Júnior Viçosa.

Em momento turbulento, Ponte encara Coelho

A Ponte Preta vive um momento complicado. A equipe se distanciou ainda mais do G-4, e aparece no meio da tabela, com 41 pontos. A Macaca não vence há quatro rodadas, e perdeu em casa por 2 a 1 para o Vitória. Nesta semana o time dispensou cinco jogadores: Diego Renan, Édson, Rafael Longuine, Gérson Magrão e Alex Maranhão.

Gilson Kleina fez mistério sobre a escalação da Ponte Preta durante a semana com treinos fechados. Lucas Mineiro vai para a vaga de Édson, e Renan entra no lugar de Diego Renan. Henrique Trevisan e Reginaldo disputam a vaga na zaga, Edilson e Arnaldo são os candidatos para a lateral direita, e Washington é o substituto natural de Edson.

Provável escalação da Ponte Preta: Ivan; Guedes, Vico, Arnaldo e Renan; Lucas Mineiro, Airton e Renato Cajá; Lucas, Roger e Marquinho

Arbitragem:

O dono do apito é Paulo Henrique de Melo Salmazio, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Daiane Caroline Muniz dos Santos.