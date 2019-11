Jorginho elogia desempenho do Coritiba contra o Botafogo-SP: "Objetivo atingido"

O Coritiba garantiu três pontos importantes nesta sexta (02) diante do Botafogo-SP, pela Série B, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Por 1 a 0, gol de Rodrigão, o sonho da equipe verde de retornar para a elite do Brasileirão segue vivo.

O técnico do Coritiba, Jorginho, elogiou o desempenho da equipe na partida. Na entrevista coletiva, pontuou os acertos e as correções que levaram até a vitória.

"Objetivo atingido nessa viagem. Jogar da forma como jogamos hoje, escondendo a bola, essa é a diferença. Eu não vou pegar no pé deles hoje porque fizeram exatamente aquilo que precisava para o segundo tempo. A gente tem que aprender sofrer. Quando fizemos uma linha de cinco e uma linha de quatro, eles não tiveram mais oportunidade porque era só bola na área. Colocamos três zagueiros grandes, os rebotes eram todos nossos. A equipe se comportou, soube sofrer, o que não é fácil. Feliz demais".

O autor do gol, Rodrigão, artilheiro da equipe com 13 gols, voltou a balançar as redes. O treinador considerou o retorno do atacante como fundamental para o time.

"É bom vê-lo novamente fazendo gol. Tudo aquilo que a gente trabalhou, acreditou, conversando, chamando a atenção e colocando no banco está surtindo o efeito que a gente gostaria porque ele sabe quem ele é, sabe que é um grande atacante, um grande goleador, e o mais importante hoje foram os três pontos".

O time paranaense vem de um empate sem gols contra o Operário-PR em casa. Questionado sobre as recentes atuações, Jorginho falou sobre suas preferências em táticas.

"Nos últimos dois jogos eu gostei. A equipe apesar de ter sofrido em alguns momentos, principalmente no segundo tempo como hoje e no passado, jogou com alegria, teve bom posicionamento tático. A gente se posicionou muito bem ofensivamente, criou jogadas com infiltrações, na diagonal, Rodrigão fazendo pivô, entregando e fazendo o terceiro homem. Conseguiu criar muito. Nos outros jogos teve um pouco de felicidade, a gente ganhando mas ganhando sem convencer. É difícil conseguir um padrão 100% daquilo que imagino porque a gente só teve duas semanas de treinamento no início quando cheguei. Eu não quis mudar o sistema, depois mudamos o sistema e voltamos novamente a fazer um 4-3-3 e em algum momento um 4-1-4-1".

A presença do torcedor no Couto Pereira tem sido fundamental para o bom desempenho do clube em campo.

"A importância do torcedor na segunda-feira contra o Sport. A gente tem colocado mais de 20 mil pessoas no estádio. É importante todos estarem juntos. Sabemos o quanto vai ser difícil, mas com a vitória fica um ponto para buscar algo a mais do que a gente quer".

O Coxa segue no G4 na Série B do Brasileirão, na terceira posição, com 52 pontos. O jogo contra o Sport, válido pela 33ª rodada, acontece na segunda-feira (04), às 20h, no Couto Pereira.