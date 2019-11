Por vaga no G-4, América-MG mede forças com Paraná

Um verdadeiro mata-mata em pontos corridos. Esse será o confronto entre América-MG e Paraná, na noite desta terça-feira (05), às 20h30, no Estádio Raimundo Sampaio, em jogo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O América-MG é o quinto colocado com 49 pontos, 2 pontos a menos que o quarto colocado. O Paraná está em sétimo lugar com 47 pontos, ainda vivo e em busca do G-4. As duas equipes estarão de olho no confronto do Atlético-GO e Londrina, pois o resultado interessa aos dois times. No histórico de duelos, o Coelho tem a vantagem, em 21 partidas, venceu 9, empataram 11 vezes e foi derrotado outras seis.

Com reforços, Coelho tenta manter invencibilidade

Com direito a pênalti perdido, o América-MG vem de empate sem gols diante da Ponte Preta, no último sábado, no Independência. Com o tropeço, o Coelho perdeu a chance de entrar na zona de classificação à Série, e tentará reconquistar a vaga no G4 diante do Paraná.

O Alviverde conta com o retorno do lateral-direito Leandro Silva do volante e Willian Maranhão, que retornam de suspensão. No entanto, também por suspensão, o meia Matheusinho será desfalque. A dúvida é quem será o substituto do camisa 10 americano. Na lateral-esquerda, Sávio segue no lugar de João Paulo.

Provável time do América-MG: Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Ricardo Silva e Sávio; Juninho, Willian Maranhão e Zé Ricardo, Geovane e Felipe Azevedo; Júnior Viçosa.

Paraná busca triunfo para seguir flertando com o G-4

Dos últimos cinco jogos longe de seus domínios, o Paraná venceu apenas uma partida. Contra Bragantino e Sport, líder e vice-líder, foram duas derrotas recentes por 2-0 e 2-1, respectivamente. O Paraná vem de vitória de 1 a 0 sobre o Londrina, e renovou as esperanças de se reaproximar do G-4.

O Paraná tem a volta do atacante Bruno Henrique, que está recuperado de uma lesão e deve começar como titular no ataque. Por outro lado, o atacante Judivan está fora com dores musculares. Quem também sentiu e foi poupado nos últimos treinos é o volante Fernando Neto, mas que não preocupa para o jogo. Na defesa, a mudança fica por conta da suspensão do zagueiro Rodolfo, que será substituído por Fabrício.

Provável time do Paraná: Thiago Rodrigues; Léo Príncipe (Eder Sciola), Fabrício, Leandro Almeida e Guilherme Santos; Luiz Otávio e Fernando Neto; João Pedro, Matheus Anjos; Bruno Rodrigues e Jenison.

Arbitragem

O dono do apito é Ramon Abatti Abel, auxiliado por Eli Alves Sviderski e Gizeli Casaril. Todos de Santa Catarina.