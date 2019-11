Marcelo Lomba assume erro em lance de expulsão no GreNal: "Peço desculpas ao Luciano"

Sem conseguir dormir pela expulsão no clássico GreNal de domingo (03), na Arena, em que o Inter foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 0, o goleiro Marcelo Lomba pediu a palavra na entrevista coletiva desta segunda-feira (04), no CT do Parque Gigante. Visivelmente emocionado, ele fez um pronunciamento no qual reconheceu o erro e pediu desculpas pelo lance protagonizado aos cinco minutos do segundo tempo onde colocou em risco também a integridade do atacante gremista.

O Colorado perdia por 1 a 0 naquele momento da partida. Matheus Henrique acionou Luciano na entrada da área, e ele foi bloqueado parcialmente por Lomba. Na sequência da jogada, o goleiro deu uma voadora no atacante. Recebeu o cartão vermelho de imediato, mesmo que o assistente tenha assinalado impedimento ao final do lance.

"Eu já me atiro para pegar a bola com as mãos. Não fui para dar uma voadora. Saiu do meu controle. Levantei a perna mais que o normal, fui com força desproporcional. Era para vermelho sem dúvida, passível de expulsão. Não sabia se ele viria dividir e extrapolei. O campo estava muito molhado deslizei mais do que esperava. Peço desculpas ao Luciano se arrisquei a integridade dele", afirmou Lomba.

Sem o goleiro titular, Danilo Fernandes assume a meta colorada na próxima rodada, quando o Inter encara o Ceará no Nordeste, às 19h30 da quinta-feira (07).