Internacional joga contra alternativo Atlético-PR para manter sonho do título

-PRO Internacional recebe no Beira-Rio, às 19h do domingo (4), o Atlético-PR para compor a 32ª rodada do Brasileirão deste ano, que se aproxima cada vez mais do seu final. É exatamente pelo término do torneio estar tão próximo que o Colorado precisa sair vitorioso do confronto, já que isso pode significar uma aproximação do líder Palmeiras, atualmente a oito pontos de distância.

O Atlético-PR, por sua vez, sabe que voltar para casa com três pontos é essencial na luta por uma vaga na Libertadores de 2019, entretanto, o time está na semifinal da Sul-Americana e tem a atenção toda voltada para a possibilidade de um título ainda neste ano.

Colorados e atleticanos já se enfrentaram 55 vezes em torneios oficiais, foram 20 vitórias do Internacional, 18 empates e em 17 vezes o Furacão venceu o duelo. A última partida entre os dois aconteceu na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro deste ano, que acabou em empate por 2 a 2.

Internacional com três desfalques, mas dois retorno

O Colorado entra em campo somente depois de dois jogos muito importantes para a equipe, fora a partida que terá de disputar. O líder Palmeiras enfrenta o Santos no sábado (3) e o vice-líder Flamengo visita o São Paulo às 17h do domingo. Dessa maneira, o clube treinado por Odair Hellmann já terá ou dor de cabeça ou alívio quando colocar os pés no gramado as 19h.

A questão é que dor de cabeça o treinador já vem tendo durante os treinamentos, já que Rodrigo Dourado e Edenílson não poderão atuar por conta de suspensão e Hellmann terá de configurar o meio-campo. Os mais cotados para assumir a missão são Gabriel Dias e Juan Alano.

Outro desfalque é Jonatan Alvez, também suspenso. Apesar disso, duas boas notícias surgiram: Leandro Damião volta na referência do ataque depois da ausência no último jogo, assim como William Pottker, que esteve fora por duas rodadas. A tendência é que ele fique no banco de reservas.

Mesmo com ausências importantes, o comandante disse, em entrevista coletiva durante a semana, confiar no grupo e que acredita em uma boa partida: "O grupo é o que vai fazer a diferença. É o que vai nos colocar na parte de cima. Confiança total. Muda um pouco a característica. Então, o mais importante é que a gente tem ideia de jogo, conceito consolidado. A gente quer potencializar as características. Confiança total. Tenho certeza que vão fazer uma boa partida".

Atlético-PR com um provável time misto

O Furacão tem outras prioridades neste final de temporada. Semifinalista de um dos campeonatos mais importantes da América do Sul, o clube paranaense recebe o Fluminense já na próxima quarta-feira (7) para o jogo de ida. Por esse motivo, a tendência é que Tiago Nunes escale um time misto, ou quem sabe, todo reserva, para o confronto no Beira-Rio.

Algumas dúvidas, entretanto, ainda pairam na cabeça do treinador. Guilherme é uma delas, já que o jogador sentiu dores contra o Botafogo e pode ser um dos desfalques. Como alternativa, o Atlético pode se apresentar com três volantes neste domingo: Camacho, Rossetto e Bruno Guimarães. A outra questão é sobre o retorno ou não do goleiro Santos, que cumpriu suspensão na última partida.

Justamente pro causa de um jogo considerado mais importante durante a próxima semana, titulares como Pablo, Raphael Veiga e Nikão serão poupados e não devem atuar contra o Internacional. A missão dos reservas que jogarão, então, é se destacar e chamar a atenção do treinador para, quem sabe, estar entre os titulares nas partidas do torneio continental.