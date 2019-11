Operação G-4: Cuiabá recebe o América-MG em confronto direto na Série B

Só a vitória interessa. A 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será aberta nesta segunda-feira (11), com o confronto entre Cuiabá e América-MG, às 22h, Arena Pantanal. O duelo tem ares de decisão nesta reta final, pois com uma combinação de resultados, o triunfo pode fazer com que uma das duas equipes adentre a zona de classificação à Série A de 2020.

O Coelho é o quinto colocado com 52 pontos, e está apenas a dois pontos do G-4, atrás do Atlético-GO. Também com dois pontos de diferença, o Cuiabá se encontra três posições abaixo, na oitava colocação, com 50 pontos.

O dono do apito é Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Gustavo Rodrigues de Oliveira. O trio de arbitragem é de São Paulo.

Com arrancada na competição, Dourado visa o G-4

O Cuiabá é uma das gratas surpresas na Série B do Campeonato Brasileiro da Série B, e galgou seu espaço no torneio com autoridade. Com uma sequência invicta de cinco jogos, vindo de três vitórias e dois empates no período, a equipe de Marcelo Chamusca chegou ao oitavo lugar, e é o sétimo melhor dono da casa da segunda divisão da competição nacional, com 56,86% como mandante.

Nesta quinta-feira (14), entretanto, o Cuiabá tem pela frente o Paysandu, pelo jogo de ida da final da Copa Verde. Assim, o técnico Marcelo Chamusca pode poupar jogadores.

Provável time do Cuiabá: Victor Souza; Léo, Ednei, Hélder e Paulinho; Marino, Alê (Djavan) e Jean Patrick (Toty); Felipe Marques, Jefinho e Lucas Braga

Se vencer, Coelho pode dormir no G-4

Com 12 pontos em disputa, o acesso ainda é possível. Para o Coelho, é vencer ou vencer. A equipe de Felipe Conceição tem foco total no triunfo para entrar no G-4. Se conquistar o triunfo, o Alviverde pode ficar em terceiro lugar na tabela, torcendo por novos tropeços dos rivais na briga por vaga no grupo de acesso à Série A. Quinto melhor visitante da competição, o América-MG vem de vitória por 1 a 0 sobre o Londrina e visa a segunda vitória consecutiva na competição.

Para o confronto desta segunda, Felipe Conceição tem dúvida na lateral esquerda. João Paulo, que foi substituído aos 15 minutos do primeiro tempo no Estádio do Café, teve constatada uma lesão na coxa esquerda. Caso a baixa seja confirmada, Sávio segue na vaga. Por fim, o treinador deve repetir a mesma equipe que foi titular diante do Londrina.

Provável time do América-MG: Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Ricardo Silva e Sávio; Zé Ricardo, Juninho, Willian Maranhão; Matheusinho e Diego Ferreira; Júnior Viçosa.