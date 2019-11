Sem combinar contrato, Adilson Batista é anunciado como novo técnico do Cruzeiro 

Na manhã desta sexta-feira, na Toca da Raposa II, o presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Zezé Perrela concedeu uma entrevista coletiva na qual anunciou a saída de Abel Braga e a chegada de Adilson Batista como substituto no comando.

Saída de Abel

Após 2 meses em Belo Horizonte e um retrospecto de três vitórias, oito empates e três derrotas, Abel não resistiu ao cargo e saiu após derrota por 1 a 0 diante do CSA.

Ele deixou a equipe com 36 pontos e em 17º lugar da tabela – há 1 ponto de sair da zona de rebaixamento.

Adilson Batista retorna ao clube após mais de 9 anos

Adilson Batista chegará à equipe celeste para substituir o ex-comandante. Após mais de 9 anos, retorna ao time onde obteve maior êxito na carreira.

Pela Raposa, ficou de 2008 à parada da Copa do Mundo em 2010, onde ficou marcado por dois Campeonatos Mineiros (2008 e 2009), vice da Liberadores (2009), além de duas goleadas em cima de seu maior rival por 5 a 0.

O gestor do Cruzeiro também revelou que nem combinou com o novo treinador o contrato, e que pediu de forma imediata sua vinda a capital mineira.

“Nem combinei salário com ele, falei apenas para vir e que depois a gente conversa. Não tem nem contrato”

Identificado com a Raposa, Adilson chega com a missão de livrar a equipe da zona de rebaixamento. É importante ressaltar que, até então, comandava o maior concorrente ao clube celeste, quando foi despedido no dia anterior (28).

Os próximos adversários do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro serão Vasco (F), Grêmio (F) e Palmeiras (C).