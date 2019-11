Garantido na Série A e próximo do G-8, Rogério Ceni exalta Fortaleza: "Motivo de orgulho"

Na noite dessa quinta (28), o Fortaleza enfrentou o Santos pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão. O confronto contou com gol de falta de Edinho, pênalti perdido e expulsão do auxiliar técnico do Fortaleza, contando com isso o time cearense se saiu vitorioso com um placar de 2 a 1, vencendo pela primeira vez o peixe em toda sua história, assim o tricolor mostra estabilidade na Série A, além de se aproximar do G-8.

Em coletiva de imprensa, Ceni afirmou que almeja garantir vaga na competição Sul-Americana e elevar a equipe de patamar.

"Se eu falar que não adoro a cidade, os amigos, o clube, jogadores... Não sei se encontraria em outro lugar. Arrisquei minha carreira voltando, mas está entregue a permanência. Se fosse pela paixão, o respeito e o carinho serão para sempre. 2020 é um ano fora de planejamento, temos mais nove pontos, e se colocarmos o Fortaleza na Sul-Americana, como o Quintero diz, seria o terceiro título no ano"

Diante da vitória diante do time paulista e seu desempenho na competição, o técnico ressaltou a admiração que sente pela equipe em sua trajetória à beira do campo.

"Estar junto com esses cara me dá muito orgulho. Um time que veio da Série C, subiu para a Série B, tem a menor conta entre as TVs e está na primeira página na tabela na 35ª rodada. É motivo de orgulho para a cidade, paras os jogadores que são fantásticos, que me suportam no dia a dia. O Fortaleza entrega muito mais do que qualquer pessoa poderia esperar no futebol brasileiro."

Com o resultado, Fortaleza se encontra na 10ª posição da tabela, com 46 pontos. Seu próximo jogo será contra o Goiás, no Serra Dourada, no próximo domingo (1), às 16h (de Brasília).