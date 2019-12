Vasco vence, se garante na Série A e deixa Cruzeiro no Z-4 a dois jogos do fim

O Vasco resolveu o jogo contra o Cruzeiro logo no primeiro tempo e se garantiu na série A do Campeonato Brasileiro, já a Raposa se viu numa situação mais delicada, agora depende de resultados do Ceará para não cair pela primeira vez em sua história.

O jogo começou bastante movimentado e tenso, o Cruzeiro querendo mostrar resultado e o Vasco controlando e logo fazendo o gol, para abrir o placar, com Andrey puxando um contra-ataque e rolando para Guarín mandando para o fundo da rede, aos 10 minutos. A equipe mineira sentiu o gol e se mostrou mais frágil, aos 25' o árbitro marcou pênalti para o Gigante da Colina, quando Marrony em uma disputa com Cacá cai na área mineira, mas o Var entra em ação e anula a marcação inicial da penalidade.

A tensão dos jogadores da Raposa e o número de faltas aumentam, o primeiro tempo acabou com o Vasco mostrando forte marcação e indo para cima, tentando aproveitar a fragilidade do Cruzeiro.

Segundo tempo não foi diferente, a equipe mineira precisando do resultado positivo tentava fazer um gol e reverter o placar, mas com o desespero dos jogadores e pressão dos jogadores do Vasco mostrava uma desorganização tática, devido também a troca de treinador no jogo anterior. Aos 40 minutos Marquinhos Gabriel perde a chance mais clara do Cruzeiro em empatar, quando Fred recebe, mas prefere dar a chance ao companheiro que estava de frente para o gol, mas desperdiça e joga para fora.

O Cruz-Maltino se recuou e segurou o placar, após o final da partida, os jogadores se mostraram bastante aliviados com o resultado e festejaram bastante, ao garantirem o time na Série A do Campeonato Brasileiro em 2020 e viu a vaga mais perto na Copa Sul-Americana.

Já a equipe da Rapoza, saíram desolados, Orejuela saiu de campo chorando, o Cruzeiro ficou em situação muito delicada no campeonato, o time não depende mais dele para permanecer na primeira divisão e pode acabar sendo rebaixado já na próxima rodada, quando visita o Grêmio na Arena do Grêmio. Caso faça menos pontos do que o Ceará, que vai receber o Athletico-PR no castelão, não poderá mais ultrapassar seu concorrente direto contra a degola.