Santos massacra um apático Flamengo e agora é o melhor vice-campeão da história

Na última rodada do Brasileirão 2019 teve chocolate na Vila Belmiro! Ainda com a segunda posição em jogo, o Santos recebeu o Flamengo sedento para vencer o atual campeão. De forma esplêndida, a equipe de Sampaoli atropelou o time de Jesus, que não conseguiu pôr nem 10% de seu futebol, e se confirmou como o segundo colocado, graças aos gols de Marinho, Sánchez (2x) e Sasha. E quebrou recorde.

A vitória para cima do Rubro-Negro torna o Santos o melhor vice-campeão da história do Brasileirão de pontos corridos com 20 times. Além disso, os 74 pontos conquistados dariam o título ao Peixe nas edições de 2009, 2010, 2011 e 2017. Palmeiras também atingiu a marca ao vencer o Cruzeiro simultaneamente.

Blitz santista encurrala o campeão

O primeiro tempo na Vila Belmiro foi bastante agitado e dominado pelo Santos. Sem temer o atual campeão, o Alvinegro Praiano partiu para cima em todas as oportunidades de ataque que teve. Encurralado, o Flamengo não conseguiu perturbar muito o gol defendido por Everson, tanto é que deu apenas dois chutes — um a gol. Em contraponto, a equipe de Sampaoli finalizou 10 vezes, acertando a meta em cinco oportunidades e marcando dois gols.

Aos 15 minutos, Marinho pegou em cheio, da entrada da área, o passe de Soteldo e abriu o placar. Aos 23', foi a hora de Carlos Sánchez aproveitar erro de Filipe Luís, roubar a bola e bater cruzado.

Marinho fez seu oitavo e último gol no Brasileirão 2019 (Foto: Reprodução/Santos FC)

Mesmo sendo vazado em duas oportunidades, o goleiro flamenguista Diego Alves foi o grande destaque do atual campeão, pois fez três belíssimas defesas.

Superioridade confirmada no segundo tempo

Na segunda etapa, o baile seguiu com a mesma música. Totalmente apático, o time carioca não conseguia acalmar o ímpeto ofensivo santista e sofreu mais dois gols antes do apito final. Sasha, de cabeça, aproveitou passe novamente de Soteldo e fez o 3 a 0 aos 18'.

Se no primeiro tempo o Fla deu poucos chutes a gol, no segundo o número foi zero. E com o controle do jogo, Carlos Sánchez ainda ampliou para 4 a 0 aos 40 minutos após cruzamento de Victor Ferraz em contra-ataque.

Ao todo, a equipe paulista de Sampaoli deu 21 finalizações contra apenas cinco do Flamengo. Quando o número é filtrado para "chutes certos", o Alvinegro bateu 10 vezes e o Rubro-Negro só uma. A posse de bola também teve superioridade para o Peixe: 52% contra 48%. Domínio absoluto.

Tem gente de olho no Mundial

Se o Santos se orgulha com o triunfo e com o vice-campeonato, o campeão nacional Flamengo agora centralizadas todas suas atenções no Mundial de Clubes, no Catar. A equipe rubro-negra estreia dia 17, já nas semifinais, contra o vencedor do confronto entre Al Hilal-ASA e Espérance-TUN.