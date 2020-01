Cruzeiro anuncia André Argolo como diretor executivo

O Cruzeiro oficializou André Argolo como novo diretor executivo do clube, ele ficou com a responsabilidade de substituir Vitorio Medioli que anunciou o afastamento no último domingo (5). Segundo o clube, André ficará responsável pela implementação de todas as ações estabelecidas pelo gestor.

Argolo é economista de formação, com especialidade em gestão estratégica do esporte empresarial e finanças, além de ser ex-secretário nacional do futebol e defesa dos direitos do torcedor. Ele ocupou o cargo na União durante o mandato de Michel Temer (MDB).

Além das funções desempenhadas no Governo Federal, o profissional foi vice-presidente da Autoridade Pública de Governança do Futebol (AP-FUT), órgão do Ministério dos Esportes. Argolo trabalhava no governo Bolsonaro até o ano passado.

Em nota, o Cruzeiro agradeceu a Vittorio Medioli pela sua colaboração como CEO do Núcleo Transitório Dirigente, no curto tempo de sua existência, e, afirmou que continua contando com a participação do empresário, mesmo que não seja de forma diária. Ademais, confirmou Alexandre Mattos no cargo de Diretor de Futebol.

Nota oficial do Cruzeiro Esporte Clube:

Os membros do Núcleo Dirigente Transitório, em reunião nesta segunda-feira, decidiram nomear o Sr. André Argolo como Diretor Executivo do Cruzeiro Esporte Clube, sendo o responsável pela implementação de todas as ações estabelecidas pelo Núcleo Transitório.

O Cruzeiro anuncia ainda a contratação do Sr. Alexandre Mattos para o cargo de Diretor de Futebol, que exercerá seu trabalho de forma gratuita. Neste período de crise no Clube a diretoria optou por um profissional com larga experiência no mercado e conhecedor profundo do Cruzeiro. Mattos relembrou a gratidão que tem pelo clube que proporcionou sua projeção nacional.

O Cruzeiro aproveita ainda para agradecer o Sr. Vittorio Medioli pela sua colaboração como CEO do Núcleo Transitório Dirigente, no curto tempo de sua existência, e, continua contando com sua participação mesmo que não seja de forma diária como era de costume.

Belo Horizonte, 6 de janeiro de 2020.

