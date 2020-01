Primos, Léo Pedro e Zizu falam sobre carreira e possibilidade de atuarem juntos no Resende

O ano de 2020 está cheio de novidades para o Resende, desde as categorias de base até o profissional. O clube entra em campo com uniforme e escudo novos em homenagem a parceria firmada com o Lyon, da França, na Campeonato Carioca e na primeira participação na Copa São Paulo de Futebol Junior. Nestas competições, duas gerações de uma mesma família resendense estarão vestindo a camisa do Gigante do Vale: o meia Zizu, de 31 anos, e o atacante Léo Pedro, de 17.

Disputando sua primeira Copinha, e a primeira da história do Resende, Leo Pedro é tido como uma das grandes promessas das categorias de base do clube. A artilharia da equipe sub-17 em 2019 deixou ainda mais em evidência o talento do garoto criado no bairro Cidade Alegria, em Resende, que atua, geralmente, na ponta esquerda. Não foi preciso ir longe para buscar referências no esporte. Iresânio Junior, conhecido no futebol como Zizu, é primo de primeiro grau de Léo Pedro e já percorreu um caminho muito semelhante no início da carreira.

“Somos muito próximos, somos vizinhos também. Sempre que dá, mesmo longe, por vídeos, tento acompanhar ele e vejo o quanto evoluiu. Nos treinos, quando dá, sempre paro pra ver ele um pouquinho. Tem um potencial incrível e tem futuro muito promissor. É continuar trabalhando, que assim vai chegar muito longe. Sempre brinco com ele que ele aprendeu direitinho me vendo jogar”, disse Zizu, em tom de bom humor.

Foi aos 17 anos de idade que Zizu chegou ao Resende após passar por escolinhas de futebol da cidade e pelo CFZ-RJ. Ele participou do grupo campeão da Série B do Campeonato Carioca pelo clube, em 2007, dando o acesso a elite estadual. Entre atuações na equipe sub-20 e no time principal, ele permaneceu no Resende até 2010, quando saiu e passou a migrar por várias equipes do Brasil, como Democrata-MG, Rio Branco-ES, Desportiva Ferroviária-ES, Brasiliense-DF, CRAC-GO e Atlético Cearense-CE.

Em 2020, Zizu retorna ao Resende com bagagem e a possibilidade de ser um líder em campo. Mas também terá a oportunidade de transmitir de perto tudo que aprendeu no futebol para o primo, Léo Pedro.

“Ele voltando ao Resende mais experiente pode agregar muito ao meu início de carreira. Sempre que temos oportunidade, a gente tá conversando e ele me passa um pouco do que viveu no futebol, por ter bem mais experiência. E isso serve de aprendizado para mim”, contou.

Na apresentação oficial dos novos uniformes para 2020, os dois foram escolhidos para representar as respectivas categorias do futebol do Resende. A “tabelinha” entre eles, no entanto, ainda pode ir mais longe. Questionado sobre a chance de atuarem juntos no futuro, Léo Pedro falou com muita empolgação sobre a possibilidade.

“Seria uma grande honra jogar do lado dele. A gente se entenderia muito bem dentro de campo e ele é um jogador de muita qualidade. Espero um dia, quem sabe, poder atuar ao lado dele. Ficaria muito feliz”, revelou o atacante. "Seria incrível!", reforçou Zizu.