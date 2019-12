Madureira anuncia a contratação de sete jogadores para disputar o estadual

Nesta quinta-feira (05), o Madureira divulgou o sucesso das negociações com sete jogadores. Todos são meio-campistas. Vale lembrar que o clube já havia anunciado a volta de atletas emprestados à outros clubes e a contratação de futebolistas em outros setores do time.

Visando a disputa do Campeonato Carioca em 2020, o Tricolor Suburbano contará com os seguintes volantes para a competição: André Luiz, que estava no América de Teófilo Otoni-MG, Jonata Duarte, vindo do Rio Branco-ES, e Humberto, ex-jogador do Altos-PI. Já os meio-campista ofensivos, serão: Anderson, a sua última equipe foi o Rio Branco-ES, Luccas Barreto, ex-atleta do Jataiense-GO, Vitor Nobre, que atuou pelo Duque de Caxias-RJ, e Marcelo Oliveira, oriundo do Blumenau-SC.

Outros reforços já haviam sido apresentados ao público e à imprensa, como por exemplo, os defensores Edmário, Allan, Lucas Mota, Magdiel e Marlon. Ainda há os jogadores que estão retornando de empréstimos. Luciano Naninho, que fez parte do Volta Redonda-RJ durante a ótima campanha no Brasileirão Série C, e o Thiago Medeiros, por qual vestiu a camisa do Rio Branco-ES, estão retornando ao time carioca.

Com a estreia marcada para o final de janeiro, o Madureira disputará o Campeonato Carioca no Grupo B e terá como adversário o Fluminense, Resende-RJ, Vasco, Volta Redonda-RJ e o segundo colocado da fase seletiva. Os candidatos a esta vaga, são: América-RJ, Americano-RJ, Friburguense-RJ, Macaé-RJ, Nova Iguaçu-RJ e Portuguesa-RJ.