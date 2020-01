Após triunfo diante do Petrolina, Itamar Schulle diz: "Saio satisfeito com a vitória e com a estreia"

Na estreia do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz enfrentou o Petrolina, no Arruda. O tricolor contou com a volta de Pipico que colaborou com a vitória Coral por 3 a 0 diante do Petrolina, o artilheiro balançou a rede duas vezes esta noite e voltou com tudo.

Após o final da partida, Itamar Schulle mostrou-se satisfeito com a vitória e disse que irá comemorar com sua família:

"Eu saio satisfeito com a vitória e com a estreia. Como falar que não? Eu não sei o amanhã, que pertence a Deus. Eu vou para casa, tomar uns quatro copos de suco. Sim, suco porque eu não bebo. E aí comemorar com minha esposa, minhas filhas, meus pais que estão aí. O que importa para mim é hoje. Depois vou para a igreja agradecer e dar uma corridinha na orela (da praia de Boa Viagem, zona sul do Recife), longe dos tubarões, é claro, e aí vamos começar a trabalhar de novo visando o jogo de terça-feira."

O treinador falou sobre a mudança na escalação, que contou com duas novidades o goleiro Maycon e o atacante Patrick:

"Os treinamentos e os jogos-treinos que a gente teve são exatamente para testar atletas, formações, situações... Só há uma maneira de fazer isso, que são nessas situações. Observo os detalhes de cada atleta e conheço mais. Tivemos a decisão de colocar esse time em campo, já tinha tudo na cabeça com a exceção de Fabiano, que esperei para iniciar a partida, mas como ele não pôde, eu coloquei Feliphe Gabriel, que já tinha treinado nessa função e entrado contra o Campinense"

Ainda sobre a estreia Itamar afirma estar feliz com o desempenho da equipe nessa partida:

"O tempo foi curto, lógico, mas optei em colocar o time em campo assim, com dois volantes na saída e Jeremias no meio, fazendo um setor mais sólido. (Augusto) Potiguar ora por dentro e ora por fora e também com Patrick como opção de lado, já que ele tinha treinado bem. Intensidade é o que eu sempre cobro. Os atletas demonstraram e executaram muito bem."

O tricolor pernambucano volta a campo, na próxima terça (21) as 20h irá enfrentar o Retrô no estádio dos Aflitos, pela segunda rodada.