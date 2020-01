Raio-X da carreira de Vanderlei, goleiro recém-contratado pelo Grêmio

No último sábado (18), o Grêmio anunciou seu novo goleiro para 2020. Vanderlei, de 35 anos, vem para a equipe gaúcha para brigar pela titularidade com Paulo Victor e Júlio César, alvos de muitas críticas da torcida gremista.

Vanderlei ganhou destaque ao ser campeão paranaense em 2007, quando atuava pelo Paranavaí. Tal feito, fez o atleta ser contratado pelo Coritiba, onde permaneceu de 2007 até 2014. Pelo Coxa, assumiu a titularidade em 2008 e se firmou como uma das referências da equipe, foi muito importante na campanha do vice campeonato da Copa do Brasil no ano de 2012.

Pelo clube do Paraná, Vanderlei conquistou cinco títulos estaduais (2008, 2010, 2011, 2012 e 2013) e dois títulos da Série B (2007 e 2010). Além disso, acumula o feito de ser o 2° goleiro e 8° atleta que mais entrou em campo pelo Coritiba.

No início de 2015, o jogador foi contratado pela equipe do Santos onde repetiu o destaque que apresentou nos seus demais clubes, assumindo rapidamente a titularidade. O atleta permaneceu como titular absoluto até 2019, onde o técnico Sampaoli promoveu um rodízio entre os goleiros da equipe paulista, assim o goleiro atuou em 23 oportunidades na última temporada.

Pelo clube da Baixada santista, atuou me mais de 200 oportunidades e conquistou dois títulos paulistas (2015 e 2016), duas vezes foi vice-campeão brasileiro (2016 e 2019) e foi uma vez vice-campeão da Copa do Brasil (2015). O fato de não ser mais titular da equipe santista fez o atleta aceitar a oferta para atuar no Grêmio em 2020.

Prêmios individuais

O grande destaque pelas suas equipes fizeram o atleta acumular muitos prêmios individuais, são eles:

2 x Melhor goleiro do Campeonato Paranaense (2007 e 2012)

Melhor goleiro do Campeonato Paulista (2016)

Seleção do Campeonato Paulista (2016)

Prêmio Craque do Brasileirão: Melhor goleiro (2017)

Prêmio Bola de Prata 2017

Melhor defesa do Brasileiro de 2017

Até hoje Vanderlei é o goleiro que ficou mais tempo sem sofrer gols pela equipe do Santos, no Brasileiro de 2018 o arqueiro permaneceu 746 minutos sem ser vazado. Anteriormente o recordista era Fábio Costa com 691 minutos de invencibiliade.