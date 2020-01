Invictos, Flamengo e Volta Redonda se enfrentam pela terceira rodada do Carioca

Os "Garotos do Ninho" terão mais um desafio pela frente na noite deste sábado (25). O Flamengo irá enfrentar o Volta Redonda pela 3ª rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca. A partida será realizada no Maracanã, às 18h.

Pelo fato do ingresso estar em um valor acessível, muitos flamenguistas/familías poderão estar nas arquibancadas. Quem estiver presente irá prestigiar o time sub-20 em campo. É a oportunidade de assistir os futuros craques do "Mais Querido".

Retrospecto das equipes na competição

O Rubro-Negro empatou logo na partida de estreia contra o Macaé, mas saiu de campo vitorioso no duelo seguinte, no clássico contra o Vasco. O Fla tem quatro pontos e ocupa a segunda colocação no Grupo A

Já o Voltaço tem 100% de aproveitamento no campeonato, com seis pontos lidera o grupo B. Logo na estreia derrotou o Botafogo, e na partida seguinte goleou a Cabofriense por 4 a 0.

Destaques no confronto

Pelo Flamengo, Yuri César e Lucas Silva se destacam. Habilidoso, Yuri tem o drible a favor, e ainda deu o passe para o gol de Lucas Silva, no clássico contra o Vasco. Lucas saiu de campo vaiado na estreia do Fla na competição, no entanto, fez o gol da vitória no clássico, na primeira vitória do Flamengo no ano. Lucas ainda esteve junto com todo grupo profissional, no ano mágico em 2019, até entrou no decorrer de algumas partidas.

O destaque do Voltaço é o atacante João Carlos que fez dois gols no último duelo contra a Cabofriense. O atacante Saulo Mineiro e o meia Pedrinho também se destacam no time.

Provavel escalação do Flamengo: Gabriel Batista; Matheuzinho, Rafael Santos. Matheus Dantas (Richard), Ramon; Hugo Moura, Vinícius Souza e Luiz Henrique; Yuri, Lucas Silva e Vitor Gabriel.

Provável escalação do Volta Redonda: Douglas Borges; Oliveira, Heitor, Daniel Felipe e Luiz Paulo; Bruno Barra, Wallisson, Marcelo e Bernardo; Pedrinho e João Carlos.