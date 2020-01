Atlético-MG goleia Tupynambás e assume a ponta do Campeonato Mineiro

O Atlético-MG foi superior durante todo o jogo e venceu o Tupynambás por 5 a 0 neste domingo, no Independência. Com uma novidade no banco de reservas, o treinador, Rafael Dudamel, fez sua estreia no comando do Galo e se apresentou a torcida alvinegra com a goleada, com gols de Gabriel, Mailton, Fábio Santos, Franco Di Santo e Bruno Silva.

O primeiro tempo começou com pressão do Atlético, logo aos 3 minutos chegou ao gol adversário com perigo: Hyoran e Di Santo, porém o juiz marcou impedimento. Aos 8', Renan Rinaldi se machucou sozinho após uma cobrança de escanteio e precisou ser substituído por Bruno, fazendo assim sua estreia com a camisa do Tupynambás. A equipe de Juiz de Fora teve sua primeira tentativa de gol aos 12', com um chute forte de fora da área do Léo Salino, mas Michael defendeu.

Após um chutão na bola, e deixar a chuteira na altura da barriga de Fábio Santos, o lateral direito Henrique levou o vermelho direto ainda. Ficando com um a mais em campo, o Galo abriu o placar em jogada ensaiada aos 33' na cobrança de escanteio Gabriel subiu sozinho e mandou para o fundo da rede. Aos 40', foi a fez do lateral-direito, Maílton, marcar o dele, o estreante arriscou de longe, a bola quicou confundindo o goleiro Bruno, ampliando o placar para os atleticanos.

O segundo tempo só deu Galo, logo no início Jair foi derrubado na área por Allan, do Tupynambás, ao fazer uma carga nas costas do volante e o arbitro assinalou pênalti. Fábio Santos cobrou no meio do gol e balançou as redes. Aos 12' Allan cruzou para Jair, que quase marcou de voleio, mas a bola bate na trave, no rebote Di Santo pegou de primeira e fez o quarto gol para a equipe atleticana.

O Galo continuou pressionando, mesmo já goleando sobrou para mais um gol, aos 23, Bruno Silva dominou no peito, tirou o zagueiro da jogada e chutou certeiro para o fundo da rede.

Com a vitória, o Atlético se isolou na liderança do Campeonato Mineiro. O alvinegro é o único time que venceu os dois jogos no campeonato. Já o Tupynambás, que ainda não somou pontos, fica na lanterna pelo saldo de gols.

Na próxima rodada, o Atlético enfrenta o Coimbra na próxima quarta-feira, às 21h30, no Independência. No mesmo dia, às 20h, o Tupynambás recebe o América, em Juiz de Fora.