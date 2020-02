 Insatisfeito com derrota diante do CRB, Itamar lamenta: "Falta de atenção é um erro fatal"

Na noite dessa quarta (29) Santa Cruz enfrentou o CRB pela segunda rodada da Copa Nordeste, no Rei Pelé em Maceió. O tricolor Pernambucano não teve muitas oportunidades no embate, logo o CRB aproveitou o descuido do Santa e abriu o placar. Apesar de jogarem com um a menos, conseguiram manter o placar vitorioso diante do Santa Cruz. O resultado não foi nada satisfatório para o Tricolor.

Após a partida, em entrevista Itamar Schulle critica o erro da equipe diante do CRB:

"Tomamos um gol num erro nosso de marcação. Numa falta de atenção. Aí um erro é fatal. Sempre falo isso. Depois fizemos outras mudanças para tentar ser mais ofensivo com o que temos à disposição. Acho que já com 11, depois da expulsão (do zagueiro Xandão, do CRB), tomamos conta do jogo"

Para Itamar o Santa avançou mas não foi o suficiente para arrancar o empate, o técnico contou com algumas mudanças no segundo tempo:

"No intervalo, optamos por mudar, porque Bileu tinha tomado uma pancada e um cartão amarelo. Colocamos Toty, mudando para um 4-4-2. A gente optou por ter mais jogadores para chegar em Pipico. Algumas coisas foram positivas, mas vejo que o passe final, aquele passe de deixar alguém na cara do gol, tem que melhorar bastante."

Com essa derrota o Santa Cruz desce para sétima posição do grupo B da copa do Nordeste. O próximo jogo do tricolor será no Arruda, contra o Vitória-PE próximo domingo (02) as 16h, pelo Campeonato Pernambucano.