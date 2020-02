Internacional vence São José pelo Brasileiro Feminino

O Internacional venceu o São José por 2 a 0 na tarde deste domingo, no estádio do Vale, pela abertura do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Os dois gols do Colorado, coincidentemente foram marcados em cobranças de falta no primeiro tempo. Djeni fez o primeiro, e Byanca Brasil ampliou.

O primeiro tempo começou com o Internacional superior ao São José, o colorado com mais posse de bola e chegou mais vezes ao ataque, aos 33 minutos Djeni cobrou uma falta com perfeição e marcou para o Internacional para abrir o placar. A equipe do Águia do Vale, por outro lado, estava recuada e não chutou ao gol adversário. No finalzinho, aos 43, Byanca Brasil cobrou uma falta e marcou o segundo gol do Internacional.

O segundo tempo foi mais equilibrado, com chances de gol para ambos os lados. O São José, que ficou mais recuado na etapa inicial, acabou sendo mais agressivo e com chances de marcar, mas o Inter conseguiu administrar o resultado.

As equipes voltam a jogar na quinta-feira, 13. Às 19h, o Internacional visita o São Paulo, no estádio Marcelo Portugal, em Cotia. No mesmo horário, o São José recebe o Cruzeiro no estádio Martins Pereira.