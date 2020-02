Versátil, Dieguinho vira ''coringa'' de Edson Souza no Resende

Durante a campanha do Resende na Taça Guanabara 2020, encerrada no último domingo (9), o treinador Edson Souza promoveu uma série de mudanças no time. Uma peça do elenco, no entanto, chamou a atenção por atuar em diversas posições e acumular tarefas: o lateral-direito Dieguinho.

Ponta-direita, volante e lateral-direto. Foi difícil encontrar um pedaço do campo em que Dieguinho não tenha atuado na Taça Guanabara. E o desempenho parece ter agradado. Mesmo com muitas mudanças no time inicial ao longo do campeonato, ele esteve em campo em todos os jogos, sendo titular em 5 das 6 rodadas. Edson Souza buscou explorar tanto a velocidade e a habilidade quanto as características defensivas do jogador.

A sintonia entre atleta e treinador, que vem rendendo boas atuações de Dieguinho, não começou em 2020. Em entrevista à VAVEL Brasil, o lateral comentou sobre o as variações de posicionamento e sobre a parceria firmada com Edson.

"Ele sempre me inicia na ponta, onde ele gosta que eu atue e que gosto muito também. Que, por sinal, foi o Edson que me testou na ponta ano passado e deu muito certo para mim, tem contribuído muito pra minha carreira. Mas, dependendo das necessidades do jogo eu estou pronto pra ajudar a equipe seja qual for a posição", contou Dieguinho.

A versatilidade do jogador vem o transformando em um verdadeiro "coringa" para Edson. Questionado sobre o apelido, ele mostrou bom humor: "Hoje em dia o jogador que atua assim é chamado de coringa né, então posso dizer que sou um no Resende (risos)", confirmou com bom humor.

Dieguinho também falou sobre a importância da vitória conquistada sobre a Cabofriense, na sexta e última rodada da Taça Guanabara, o primeiro triunfo do clube no campeonato.

"Foi de suma importância essa vitória, pois saímos da última colocação que estava nos incomodando muito. Com o grupo que temos, a posição de um último colocado não era para nós e nem é", contou Dieguinho em tom de alívio.

O Resende agora terá mais duas semanas de preparação para o início da Taça Rio. Com a vitória no último domingo (9), o clube saltou duas colocações na classificação geral. No segundo turno, o time de Edson Souza terá mais uma oportunidade de surpreender e fazer boa campanha. O próximo compromisso é contra o Vasco, no dia 1° de março, no Estádio Raulino de Oliveira.