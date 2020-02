Exclusivo: em grande fase, Juliano se destaca no Bangu como volante artilheiro

Aos 25 anos, o volante Juliano está vivendo sua melhor fase na carreira desde que chegou ao Bangu. Revelado pelo XV de Piracicaba, o jogador que soma passagens pelo Santos e Ponte Preta, lidera as estatísticas ofensivas do Alvirrubro com três gols em seis partidas, tornando-se o artilheiro da equipe no estadual.

Em entrevista exclusiva à VAVEL Brasil, Juliano falou sobre seu atual momento, a carreira e expectativas no Bangu, pois apesar de ter ficado apenas com a quinta colocação do grupo A na Taça Guanabara, o time de Eduardo Allax buscará a classificação na Copa do Brasil e um returno melhor na Taça Rio.

"É o melhor momento da minha carreira. Me sinto melhor, mais completo. Não só pelos gols marcados, mas por me sentir mais experiente, com uma leitura de jogo que me permite cumprir com várias funções dentro de campo, entendendo melhor o adversário e ajudando mais os meus companheiros", revela o jogador.

Juliano celebra seu primeiro gol com a camisa do Bangu, em partida contra o Resende (Foto: Reprodução/Bangu)

Após a vitória contra o Macaé em Moça Bonita, por 1 a 0, o autor do gol também falou da reação banguense no estadual, e projeta mais classificações: "Meu objetivo é ajudar o Bangu a se classificar, ter sucesso coletivo, e a partir daí eu creio que meu individual vai aparecer ainda mais".

"O segredo é ganhar os jogos, na Taça Rio tem que ser assim. Fizermos grandes partidas na Taça Guanabara, mas não conseguimos o mais importante, que é vencer. Precisamos nos acostumar a vencer e é isso que vamos buscar", ressalta.

"Vamos atacá-los, porque para nós, o que interessa é apenas a vitória"

Com a média de um gol a cada dois jogos, o volante que já balançou as redes contra o Resende, Fluminense e Macaé, fala sobre seu posicionamento tático em campo.

"É uma função que já estou acostumado a fazer desde mais jovem. Mas na medida que o tempo vai passando, aprendi outras funções em campo também, principalmente ocupar espaços. Acho inclusive, que essa é a minha melhor qualidade, ocupar lugares vazios e surpreender o adversário".

Falando sobre o confronto decisivo com o Oeste, em partida válida pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (12), Juliano destaca sua experiência no futebol paulista para equilibrar o confronto contra o time de Barueri.

"Vai ser um jogo aberto, conheço bem os times de São Paulo, joguei por muitos anos lá. Vamos atacá-los, porque para nós, o que interessa é apenas a vitória. O segredo é controlar a partida, e jogando em casa, as oportunidades aparecerão", finaliza o volante.

Revelado pelo XV de Piracicaba em 2014, Juliano já atuou pelo Metropolitano e Penapolense antes de ir para o Santos em 2017. Inicialmente na equipe sub-23 do Peixe, Juliano foi integrado ao grupo principal no ano seguinte, na equipe que tinha Gabigol, Bruno Henrique e Rodrygo. Cedido à Ponte Preta em 2019, o volante jogou o Paulistão e a Série B pela Macaca antes de reforçar ao Bangu no fim do ano passado.