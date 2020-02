São Paulo e Internacional se enfrentam na segunda rodada do Brasileirão Feminino A1

O São Paulo vai receber o Internacional nesta quinta-feira (13), no CT Marcelo Portugal, com entrada gratuita, para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1.

Na primeira rodada o Tricolor paulista reencontrou o Cruzeiro, que em 2019 venceu e foi campeão da A2, neste mesmo Estádio Alterosas, em Minas Gerais, desta vez perdeu por 1 a 0. A partida marcou a estreia de Gislaine, Duda, Carol, Mylla e Glaucia com a camisa do São Paulo.

As meninas Tricolores não tiveram muito tempo para se preparar para enfrentar o Inter, na terça-feira, 11, no período da tarde, as atletas fizeram um treino leve e regenerativo, tendo apenas a quarta-feira para realizar um treino mais focado no jogo.

Já o Colorado, venceu o São José-SP por 2 a 0 em casa no domingo (09) e na segunda-feira (10) as atletas que não participaram, ou disputaram somente metade da partida, realizaram atividades com o treinador Maurício Salgado. Na terça-feira (11), começou a preparação para enfrentar o São Paulo, com o elenco completo, o trabalho foi dividido em dois turnos, pela manhã, as atividades aconteceram com bola, e tiveram como foco a organização defensiva da equipe. No turno da tarde, exercícios físicos na academia. Antes de embarcar para a capital paulista, as meninas Coloradas treinaram na manhã de quarta e viajaram á noite.