Sem Gabigol, Flamengo encara Ind. del Valle no Equador em jogo de ida pela Recopa

O ano é 2020 e o Flamengo não para de conquistar títulos. Após ser campeão da Supercopa do Brasil, contra o Athlético Paranaense, pelo placar de 3 a 0, o rubro-negro tem mais uma decisão pela frente: enfrentar o campeão da Sul-Americana, Independiente del Valle, pela Recopa Sul-Americana nesta quarta-feira (19), às 22h30.

Além do clube equatoriano ser o atual vencedor da Sul-Americana, e consequentemente disputar o título da Recopa contra o Flamengo, também é adversário da equipe carioca na fase de grupos da Libertadores.

Clima leve e tranquilo

O Flamengo chega em um momento melhor que o seu adversário para o confronto. Além de ter ganhado o primeiro título nacional do ano, o rubro-negro também está na final da Taça Guanabara, e enfrenta o Boavista, em busca de mais um título do ano.

Por conta dessas possibilidades de conquistar três títulos em menos de um mês de trabalho, o rubro-negro chega para o confronto diante o Del Valle em um momento muito superior ao seu adversário, e é franco favorito para conquistar o título.

As únicas opções que Jorge Jesus não poderá contar para o jogo da próxima quarta-feira se tratam de Gabriel Barbosa (cumpre suspensão por conta de um cartão vermelho na final da Libertadores) e Léo Pereira (zagueiro ainda está tratando lesão que teve após o jogo contra o Fluminense), e por isso Pedro e Gustavo Henrique devem começar como titulares.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro. Técnico: Jorge Jesus.

Sem responsabilidade

Assim vem o Del Valle para o confronto diante o Flamengo, apesar do clube equatoriano ser o atual campeão da Copa Sul-Americana e iniciar o Campeonato Equatoriano com vitória (2 a 1 contra o Mushuc Runa), a responsabilidade da vitória é toda do lado rubro-negro.

Diferentemente do elenco rubro-negro, a equipe do Del Valle não é um time com jogadores badalados e de renome, e a sua maior referência é o seu técnico: Miguel Ángel Ramirez. O treinador foi o primeiro treinador fora da América do Sul a se sagrar campeão da Copa Sul-Americana, assim como fez Jorge Jesus, na Libertadores.

A maior perda da equipe equatoriana em relação ao elenco do ano passado se refere a Cristian Dájome, o artilheiro da equipe na última temporada.

Provável escalação do Ind. del Valle: Iván Brun; Marco Carrasco, Luis Romero, Darwin Quilumba, José Mendoza; Horacio Orzan, Deison Méndez, Ignacio Herrera, John Carabalí; Julio Angulo, Muriel Orlando.​ Técnico: Miguel Ángel Ramírez.

O jogo de ida entre Del Valle e Flamengo acontece nesta quarta-feira, às 22h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, no Equador. O confronto será o primeiro de uma série de duas partidas, a partida de volta será no estádio Maracanã, na quarta-feira de cinzas, às 21h30.