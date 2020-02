Mulheres imparáveis: Corinthians supera Audax com facilidade e alcança 48 vitórias seguidas

Na noite dessa segunda (17) o Corinthians goleou o Audax (SP) pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1, no Parque São Jorge, em Osasco. Com a vitória diante do Audax por 3 a 0, a invencibilidade do Corinthians cresce para 48 jogos e assim a equipe permanece com 100% de aproveitamento na competição.

A equipe comandada pelo técnico Arthur Elias, contou com gols da atacante Crivelari, que abriu o placar nos três primeiros minutos do confronto, Victória Albuquerque e Maiara marcaram os outros gols que selaram a vitória.

Na Fazendinha, o Timão não deu a menor chance ao Audax e venceu o time de Osasco por 3 a 0. Os gols foram marcados por @Giih_Crivelari, @vicalbuquerq e Maiara!



O Timão segue 100% no Brasileirão e chegou ao jogo 48 sem derrota pic.twitter.com/zjsDHLmzRt — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) February 18, 2020

Com o resultado, o Timão chega aos nove pontos e disputa a liderança com o Santos e Ferroviária, sua próxima disputa será contra o São Paulo no sábado (29) em Cotia, às 17h. O Audax enfrenta o Iranduba, no dia seguinte (1º) no José Liberatti.