De virada, Flamengo derrota Boavista e se consagra campeão da Taça Guanabara 

Na abertura do carnaval carioca, Boavista e Flamengo jogaram no Maracanã na decisão da Taça Guanabara. Favorito no confronto, o time de Jorge Jesus teve de reverter a desvantagem aberta pelo Verdão de Saquarema, com gols de Diego e Gabigol, concretizando mais um título para os Rubro-negros.

A final

Adversário difícil, o Boavista do treinador Paulo Bonamigo se mostrou porquê lideraram o grupo A, que também incluía o Flamengo. Em um elenco repleto de jogadores conhecidos do torcedor carioca, em especial Wellington Silva e Renan Donizete, ex-jogadores do Fla, a equipe mandante no confronto saiu na frente do placar com o gol do lateral esquerdo Jean, logo aos 6 minutos.

Diante da necessidade de propor o jogo e se estabelecer com o favoritismo, o Flamengo se abriu para a decisão e realizou as principais investidas ao ataque, até o gol de empate vindo de uma finalização do meia Diego Ribas, aos 44 minutos de jogo, que após o desvio na zaga, igualou o marcador.

Para o segundo tempo, o Boavista que se reforçava defensivamente viu Jorge Jesus colocar três dos principais jogadores em campo: Arão, Éverton Ribeiro e Gérson, a equipe do Fla conseguiu a pressão até a glória final, com gol do Gabigol aos 37 minutos do segundo tempo.

Com o artilheiro decidindo mais uma decisão para o Flamengo, os atuais campeões estaduais seguem predominantes no futebol carioca, e são campeões da Taça Guanabara. Segundo o regulamento, se o Fla vencer o segundo turno, consolida-se campeão estadual, em caso contrário, a equipe já está na decisão final do torneio.